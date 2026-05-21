Huevo cocido al microondas, listo en 1 minuto: el truco que evita que explote

El huevo cocido al microondas se volvió uno de esos recursos prácticos para resolver desayunos, tostadas o comidas rápidas sin esperar varios minutos a que hierva el agua. Con una taza, unas gotas de aceite y un poco de atención durante la cocción, se puede lograr un huevo firme y bien cocido en menos de un minuto.
El truco principal para que no explote está en tapar la taza con papel film, pero dejando una pequeña abertura para que salga el vapor. Además, la cocción debe hacerse en tandas cortas, primero de 30 segundos y después de 10 en 10, observando el punto del huevo en cada pausa. El tiempo cambia según la potencia del microondas, el tamaño del huevo y hasta el tipo de recipiente.
Es una alternativa simple para quienes no tienen tiempo de cocinar de manera tradicional y quieren sumar proteína rápidamente a una comida. También funciona muy bien para acompañar verduras, ensaladas o preparar tostadas completas en pocos minutos.
Ingredientes
- Un huevo
- Unas gotas de aceite
- Papel film
Procedimiento
- Colocar unas gotas de aceite dentro de una taza.
- Agregar el huevo entero.
- Cubrir la taza con papel film, dejando una pequeña abertura para que salga el vapor.
- Llevar al microondas y cocinar durante 30 segundos.
- Continuar la cocción en tandas de 10 segundos hasta que el huevo esté cuajado.
- Retirar con cuidado y servir como más guste, ya sea en tostadas, ensaladas o acompañado con verduras.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/