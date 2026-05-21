Bastones de polenta: la receta económica de Donato de Santis para una entrada crocante y rendidora

Los bastones de polenta de Donato de Santis son una alternativa simple y económica para resolver una entrada abundante con textura crocante por fuera y cremosa por dentro. La receta se hace con ingredientes básicos y tiene una preparación sencilla, aunque requiere tiempo de frío para lograr que la polenta tome firmeza antes de pasar por el aceite.

La clave está en cocinar la polenta lentamente para que quede bien integrada y sin grumos. Después se enfría en una fuente rectangular hasta que tome consistencia y pueda cortarse en bastones parejos. Una vez fritos, quedan dorados, crocantes y funcionan muy bien para acompañar salsas, quesos o incluso carnes.

Además de ser rendidora para compartir entre varias personas, también es una receta versátil porque permite preparar los bastones con anticipación y freírlos en el momento de servir. El resultado recuerda a unas papas fritas gruesas, pero con el sabor clásico y bien marcado de la polenta.

Comensales 2 Ingredientes 650 g harina de maíz amarillo

g harina de maíz amarillo 2 l leche

l leche Un l agua o caldo

l agua o caldo 200 g manteca

g manteca Aceite para freír c/n

2 cdas. de sal gruesa

Donato de Santis (Foto: captura Telefe)

Procedimiento

En una olla, poner a hervir la leche y el agua junto con la manteca y la sal. Mezclar bien para que la manteca se integre con el líquido. Cuando rompa hervor, verter la harina de maíz en forma de lluvia y batir vigorosamente durante 1 minuto con un batidor manual para que se haga la polenta sin que se formen grumos. Bajar el fuego al mínimo y mezclar con un palo de madera continuamente hasta que se cocine (unos 30-35 minutos). Colocar la polenta en un recipiente rectangular apenas aceitado y llevar a la heladera durante varias horas hasta que esté bien fría. Retirar, cortar en bastones del tamaño deseado y freírlos en una sartén con abundante aceite a fuego fuerte. Los bastones tienen que quedar completamente sumergidos en el aceite. Darlos vuelta para que se doren parejo. Retirar los bastones y, si es necesario, apoyarlos sobre papel para escurrir el exceso de aceite.

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