A menudo, Donato de Santis sorprende en sus redes sociales con recetas, tips e indicaciones sencillas para romperla en la cocina.

Si bien muestra platos de todo tipo, con carne, con mariscos y con verduras, su gran fuerte son las pizzas y las pastas.

En esta oportunidad, Donato de Santis publicó un reel con cada detalle para preparar pansotti con tuco de nuez.

Donato de Santis se lució con una receta italiana: pansotti con un increíble tuco de nuez. Foto: Instagram @donatodesantis

PANSOTTI CON TUCO DE NUEZ, POR DONATO DE SANTIS

Donato prometió que oler era receta, especialmente su salsa, “te lleva directo al norte de Italia”. Y escribió el paso a paso.

Paso a paso

Arranco por el tucco, porque no es una salsa más. Esto no es pesto. Es cremoso, profundo, y con ese sabor a nuez que te llena la boca. La clave es que quede suave, sin amargor, y que abrace la pasta. Las nueces, bien tratadas. Si están viejas o rancias, arruinaste todo. Yo las pruebo primero. Y si quiero un tucco fino, las dejo un toque en agua tibia para ablandarlas y bajar la amargura. Ajo apenas, lo justo. Tiene que estar, pero no puede gritar. Si te pasás, mata la nuez. Poco y listo. Queso y grasa buena. Buen queso rallado y buen aceite de oliva. Eso le da potencia y cuerpo. Si querés más seda, un toque de leche o crema y lo llevás a otro nivel. Mortero o pulso corto. Si lo hacés al mortero, sale con textura y carácter. Si lo hacés con máquina, pulsos cortos y sin calentar, porque el calor te amarga la nuez y te apaga el perfume. Y acá va el truco: sin calentar, agregale 1 o 2 cubitos de hielo para mantenerla bien fresca. Mollica, verde y perfume. Sumale mollica de pan de ayer para darle estructura y esa cremosidad rústica que lo hace único. Después perejil fresco, y algunas hojas de albahaca para levantar todo con perfume. El truco final para que quede perfecta con pasta. Un poquito de agua de cocción. Eso emulsiona el aceite, afina la salsa, y hace que el tucco se vuelva seda. Brillante, no pesado. Ahora sí, los pansotti. Los cocino en agua hirviendo con sal, los saco cuando suben y los paso directo al bowl con el tucco. Nada de sartén, nada de fuego. Solo mezcla, abrazo y perfume.

Donato cerró su posteo: "Cuando un tucco de nuez está bien hecho, no necesitás más explicación. Te callás, mordés, y entendés por qué lo simple bien hecho siempre gana".