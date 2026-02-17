El raviolone Nino Bergese es una pasta que no necesita presentación. Y Donato De Santis lo define en su versión más pura: solo necesita manteca, algo de trufa si se consigue y una técnica precisa. Nada más. La clave está en el equilibrio entre una masa fina, un relleno delicado y una cocción justa.

En esta receta no hay salsas pesadas ni mezclas recargadas. La manteca espumando a fuego bajo recibe el raviolón apenas salido del agua hirviendo y lo envuelve con suavidad. El relleno se vuelve tibio y sedoso, mientras la pasta termina de absorber ese perfume simple y clásico.

El resultado es un plato minimalista que homenajea al histórico chef italiano Nino Bergese, pero profundo en sabor. La dulzura de la manteca, el toque de nuez moscada y la textura de la masa hacen que cada bocado sea intenso, aun cuando se trata de una pieza única servida en el plato.

La receta del Nino Bergese de Donato De Santis. Instagram @donatodesantis

Ingredientes para el raviolone Nino Bergese

Masa:

1 huevo entero

3 yemas de huevo

270 g de harina 0000

70 g de sémola fina

60 ml de agua

1 cda. de aceite de oliva

1 pizca de sal marina

Relleno:

1 cebolla blanca cortada en cubos

30 ml de aceite de oliva

1 atado de espinaca fresca (solo las hojas, sin tallos)

300 g de ricota escurrida

100 g de queso parmesano rallado

8 huevos de codorniz o gallina (usar las claras para el relleno y las yemas para el centro)

1 pizca de nuez moscada rallada

Sal marina fina y pimienta a gusto

Terminación:

125 g de manteca

1 puñado de hojas de salvia o mejorana frescas

Queso parmesano rallado a gusto

Trufas frescas o aceite de trufas (opcional)

Donato de Santis, uno de los chefs más reconocidos de Argentina. Foto: Instagram

Procedimiento

Transparentar la cebolla en el aceite. Agregar las hojas de espinaca y cocinar 1 minuto más. Dejar enfriar, picar y mezclar con la ricotta, el queso parmesano , el huevo entero, la nuez moscada, sal y pimienta. Reservar en la heladera. Formar el bollo de masa con los ingredientes indicados, dejar descansar y estirar hasta lograr una tira de aproximadamente 1 mm de espesor y 20 cm de ancho. Colocar una cucharada colmada de relleno cada 5 cm, cerca de uno de los bordes. Hacer un hueco en el centro de cada porción y ubicar la yema sin que se rompa. Cubrir con otra tira de masa estirada, cortar cada raviolón con un cortapasta de filo liso y sellar los bordes presionando con los dedos. Cocinar en abundante agua hirviendo con sal durante 1 minuto. Derretir la manteca con 3 cucharadas del agua de cocción y las hojas de salvia o mejorana. Servir un raviolón por plato, bañar con la manteca, espolvorear con parmesano y, si se desea, terminar con trufa fresca o aceite de trufas.

