La separación de Tamara Báez y Thiago Martínez sigue generando repercusiones luego de que ambos confirmaran el final de su relación en redes sociales. Ahora, fue Juan Etchegoyen quien reveló en “Mitre Live” cuál habría sido el verdadero detonante de la crisis sentimental.

“Ustedes saben que el fin de semana se confirmó la separación de la cual te vengo hablando de Tamara Báez y Thiago Martínez y tengo data para darles”, comenzó diciendo el conductor en su ciclo emitido por las redes sociales de Radio Mitre.

Según detalló el periodista, la decisión de terminar la relación habría sido tomada por Tamara luego de descubrir conversaciones comprometedoras de su pareja en Instagram.

LOS CHATS QUE HABRÍAN DESATADO LA CRISIS ENTRE TAMARA BÁEZ Y THIAGO MARTÍNEZ

“Lo que a mí me cuentan es que ella tomó la decisión de separarse y que él quiere reconquistarla. Aparentemente, Tamara encontró chats donde veía que su novio le enviaba fueguitos y mensajes a otras mujeres”, aseguró Etchegoyen.

Además, el comunicador explicó que las sospechas venían desde hacía tiempo y recordó un episodio incómodo que la pareja habría atravesado meses atrás en un boliche. “Se ve que Tamara sospechaba de algo y no sé cómo terminó viendo esto, pero se recontra enojó y dejó a Thiago”, sostuvo.

Foto: Capturas de Instagram Stories (@tamibaez222)

Aunque públicamente ambos intentaron mostrar una ruptura en buenos términos, el entorno cercano asegura que la situación venía desgastada desde hace tiempo. “Thiaguito al parecer se anotaba en todas y se rompió la confianza hace meses”, agregó el periodista.

EL INTENTO DE RECONQUISTA Y LA DECISIÓN FINAL DE TAMARA BÁEZ

De acuerdo a la información revelada en “Mitre Live”, Thiago Martínez estaría intentando recomponer el vínculo, aunque la influencer ya habría tomado una decisión definitiva.

“Ellos seguramente van a decir que se separaron en buenos términos, pero él quiere volver y ella ya cortó todo vínculo porque se hartó”, concluyó Etchegoyen sobre el final de una relación que duró cerca de dos años.

La noticia sorprendió a muchos seguidores de Tamara, quien en los últimos meses se había mostrado muy enamorada del joven influencer tras su mediática separación de L-Gante.