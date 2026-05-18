Tamara Báez volvió a quedar en el centro de la escena tras anunciar su separación de Thiago Martínez, su novio durante los últimos dos años. La influencer eligió sus redes sociales para compartir la noticia con un mensaje cargado de emoción, sinceridad y cariño, en medio de rumores cada vez más fuertes sobre un posible acercamiento con Elián “L-Gante” Valenzuela, con quien tiene a su hija, Jamaica.

Lejos de cualquier escándalo mediático, Tamara sorprendió con la forma madura y sensible con la que comunicó el final de la relación. La joven publicó una foto íntima junto a Thiago, donde ambos aparecen abrazados en la cama, reflejando la conexión que mantuvieron durante el vínculo.

“Gracias por ser parte de todo en este tiempo, fuiste un re compañero, crecimos y aprendimos un montón”, escribió Tamara sobre la imagen, dejando en claro que la historia terminó en buenos términos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@tamibaez222) Por: Fabiana Lopez

Además, la joven expresó sus mejores deseos para el futuro de su ahora expareja: “Quiero que cumplas todo lo que te propongas siempre, tengo fe de que sí”, agregó junto a un emoji de corazón que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El mensaje cerró con una frase que resumió el tono emotivo de la despedida: “Los caminos se separan pero las cosas buenas no se olvidan nunca”. Por el momento, ninguno de los dos explicó cuáles fueron los motivos de la ruptura. Sin embargo, el posteo dejó a la vista que el cariño y el respeto continúan intactos pese a la separación.

Tamara Báez: “Gracias por ser parte de todo en este tiempo, fuiste un re compañero, crecimos y aprendimos un montón”.

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LOS LLAMATIVOS DETALLES DEL ACUERDO QUE FIRMARON L-GANTE Y TAMARA BÁEZ CON EL QUE SELLARON LA PAZ

La novela entre Elián “L-Gante” Valenzuela y Tamara Báez sumó un capítulo inesperado (en agosto de 2025) y con final (al menos por ahora) feliz. Según revelaron en Sálvese Quien Pueda, el cantante de y su ex lograron firmar la paz tras meses de tensiones por la cuota alimentaria de su hija, Jamaica.

Todo ocurrió de manera tan extravagante como sorprendente. El jueves por la noche, en medio de un evento, un abogado llegó en un BMW y, ante la mirada de todos, sacó los papeles para que el artista firmara el acuerdo que selló la paz.

“Muy a lo L-Gante”, bromeó uno de los panelistas al describir la escena, que incluyó una foto del momento exacto. Así, el músico, que había tenido problemas para salir del país debido a su deuda alimentaria, dejó estampada su firma en el papel que marcó una nueva etapa en sus vidas.