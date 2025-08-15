Tamara Báez desmintió su reconciliación con L-Gante a través de sus redes sociales luego de que el cantante lo confirmara en una entrevista a María Belén Ludueña para Mujeres Argentinas.

“Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye, voy a estar enfocada en mi hija y en mí”, escribió la influencer en una historia de Instagram.

Tamara Báez negó reconciliación con L-Gante (Foto: Instagram).

En la misma, lanzó un palito ¿para Elián Valenzuela?: “Dejé de creer en las palabras y empecé a prestar atención a las actitudes. El comportamiento nunca miente. Y sí, yo quise estar así porque no era lo mismo. Lo que más quiero es estar en paz. Cuesta pero se va a poder".

TAMARA BÁEZ VENTILÓ EL MOTIVO DE SU SEPARACIÓN DE SU NOVIO THIAGO

Después de volver de sus vacaciones en Punta Cana con su hija y Thiago Martínez, Tamara Báez sorprendió con su repentina separación y la supuesta reconociliación con L-Gante.

En la últimas horas, fue ella misma quien ventiló en sus redes sociales el motivo de su ruptura de Thiago, además de negar la vuelta con Elián Valenzuela, el papá su hija Jamaica.

Tamara Báez reveló el motivo de su separación de Thiago Martínes (Foto: Instagram).

“Qué horror Thiago con esa... aguante vos”, le dijo un seguidor a Tamara, quien afirmó: “No me pasen más nada de él, hay que dejarlos volver al nivel de donde vienen. Suerte y amor”.

