A pocos días de que Elián “L-Gante” Valenzuela confirmara su reconciliación con Tamara Báez, la mamá de su hija Jamaica, estalló una verdadera bomba mediática. Juan Pablo Merlo, abogado de la joven, salió al cruce del cantante y no solo cuestionó el acercamiento, sino que reveló durísimas acusaciones que lo dejarían muy mal parado.

En diálogo con Bondi Live, el letrado aseguró que esta historia ya la había visto antes: “En 2022 el juez le otorgó una cuota provisoria de alimentos de 5 mil dólares. Cuando vio que no le quedaba escapatoria, volvió con Tamara, la llevó a una situación en la que ella le firmara por 300 mil pesos y después se pelearon”, lanzó, encendiendo todas las alarmas.

Cuando le preguntaron si esto era una forma de manipulación por parte del artista, Merlo no dudó: “Hoy, a él, no le queda escapatoria; ya no puede apelar. Lo único que tiene que hacer es pagar la cuota que dictamina el juez”.

Foto: Captura de X (@bondi_liveok)

Pero las acusaciones no quedaron ahí. El abogado fue lapidario con el entorno del referente de la cumbia 420: “No tienen palabra, no tienen códigos, no tienen nada. Elián no le paga a nadie, a mí me debe la cuota de honorarios del 2022, a mi socia también, y no nos dio nunca ni 10 pesos”.

Además, Merlo aseguró que el músico maneja sus bienes en negro: “Tiene una limusina chatarra, un Mercedes que le dio Tamara y un Vento… nada más”, lanzó. También reveló que en el pasado, L-Gante intentó cambiar su representación legal para evitar pagar alimentos y que incluso sufrió ataques intimidatorios: “Puso mi teléfono frente a sus 6 millones de seguidores y me llovieron amenazas y mensajes durante días”.

En el cierre de sus declaraciones, fue tan contundente como explosivo: “Seguramente va a ir preso, es cuestión de tiempo. Si sigue actuando de esta manera, amenazando y moviéndose por el lado turbio, a la larga termina detenido”, concluyó, tajante.

¡Tremendo!

LA PICANTE TEORÍA DETRÁS DE LA RECONCILIACIÓN DE L-GANTE Y TAMARA BÁEZ: ¿AMOR O ESTRATEGIA JUDICIAL?

El mundo de la farándula quedó en shock cuando Elián “L-Gante” Valenzuela confirmó que volvió con Tamara Báez, la mamá de su hija Jamaica. Y en medio de las especulaciones, en Puro Show revelaron qué habría detrás de esta nueva etapa en sus vidas.

Matías Vázquez, el conductor del programa de eltrece junto a Pampito, fue el encargado de revelar datos que pondrían en duda que este regreso sea puro romanticismo. Según contó, el cantante estaría atravesando una situación judicial complicada por una deuda de alimentos que alcanzaría los 20 mil dólares, la cual le impediría salir del país: “L-Gante volvió por necesidad. Busca que Tamara le saque la deuda o encontrar un equilibrio”, afirmó Vázquez, quien aseguró haber hablado con el entorno de Báez.

Además, agregó que esta deuda se suma a otros problemas legales en los que Tamara lo ha defendido y que también lo tienen a maltraer: “Quizá ella está enganchada, pero el entorno dice que él volvió para que le perdone la deuda y lo deje viajar”, sentenció.

L-Gante, Tamara Báez y Jamaica (Foto: Instagram).

Por último, el periodista aseguró que la familia de Tamara no estaría feliz con esta reconciliación: “Le dicen que se está metiendo en una con L-Gante que después va a generarle dolor”, cerró, concreto.