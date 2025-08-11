L-Gante y Tamara Báez volvieron a ser tema de conversación en redes sociales tras la publicación de un video que el cantante compartió en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se lo ve junto a su ex pareja y su hija Jamaica, los tres recostados en una cama, riendo y disfrutando de un momento familiar.

En un instante del clip, L-Gante acaricia el pelo de Tamara Báez, un gesto que varios usuarios interpretaron como una señal de acercamiento romántico.

No es la primera vez que la expareja se muestra así: tiempo atrás, la influencer había publicado en sus historias un video similar, donde aparecía abrazada a L-Gante y a Jamaica.

En aquella ocasión, Báez dejó en claro que “somos una familia, aunque estemos separados”, subrayando que su vínculo es cordial por el bienestar de su hija.

Fotos: Instagram (@tamibaez222 y @lgante_keloke)

EL VIDEO QUE DESPERTÓ RUMORES DE RECONCILIACIÓN ENTRE TAMARA BÁEZ Y L-GANTE

La nueva publicación encendió nuevamente los rumores de reconciliación entre L-Gante y Tamara Báez, aunque ambos han repetido que mantienen una relación cercana únicamente por Jamaica. Mientras el músico tuvo un vínculo mediático con Wanda Nara, Tamara también estuvo en pareja con otra persona.

Pese a los gestos de afecto que exhiben en público, cada uno continúa su vida de manera independiente.

Sin embargo, las imágenes generaron reacciones encontradas entre sus seguidores: algunos aplauden la buena relación que mantienen por su hija, mientras que otros no dejan de especular sobre un posible regreso.