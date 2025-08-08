Tamara Báez atraviesa un vínculo cordial con L-Gante, su expareja, a pesar de sus tironeos por la cuota alimentaria de su hija Jamaica. Y parecía que atravesaba un buen momento con su novio Thiago Martínez, pero ahora aseguran que se separó.
Pochi de Gossipeame abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, pero sugirió que fueran mensajes sobre “mambos o traumas”.
Un seguidor no siguió la consigna y, no sólo generó risas de la periodista de espectáculos, sino también un rumor fuerte.
“Tami Báez y Thiago, ¿separados? Es pregunta, no trauma”, confesó el usuario. A lo que Pochi contestó: “Parecería que sí (emojis de risas). Aclaro: no me río porque se separaron, sino por el ‘es pregunta, no trauma’”.
TAMARA BÁEZ, ¿CRISIS PERSONAL?
La expareja de L-Gante publicó un video acostada con su hija Jamaica, acompañada de un audio viral de Lilo y Stitch. “Somos una familia rota, ¿verdad? No, no creo… muy rota”, dice.
Además, acompañó el posteo con una frase sugerente: “El video más personal”, seguido de emojis de un corazón y una curita.