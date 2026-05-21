A un mes y una semana de su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, Lola Tomaszeuski regresó a la casa gracias al repechaje y la emoción de Manuel Ibero fue total.

El esperado reencuentro estuvo cargado de emoción desde el primer segundo. “Te extrañé todos los días. Gracias por volver. Te juro que estoy muy feliz. Qué lindo verte”, le dijo Manuel a Lola, sin poder dejar de sonreír.

En la misma sintonía, ella respondió completamente movilizada: “Te extrañé mucho. Te lo prometí, que iba a volver. No lo puedo creer. ¡Qué locura! Te extrañé muchísimo”.

Gran Hermano: qué se dijeron al oído Manuel y Lola en su tierno reencuentro (captura de Telefe)

Amor en Gran Hermano: Manuel Ibero y Lola, a los apasionados besos tras el repechaje

Pero el vínculo entre ambos no tardó en avanzar todavía más dentro de la casa. A pocas horas del shockeante reencuentro, Manuel notó un detalle que lo sorprendió: Lola ya no tenía puesto el anillo que le había regalado su novio.

La influencer terminó su relación luego de salir del reality, ya que él le habría sido infiel en más de una oportunidad y, además, ella se habría enamorado de Ibero durante su paso por el programa.

Después de varias miradas cómplices, mimos y situaciones en las que la tensión romántica era evidente, Manu y Lola finalmente se besaron apasionadamente frente a las cámaras.

Amor en Gran Hermano: Manuel Ibero y Lola, a los apasionados besos tras el repechaje (captura de Telefe)

El clip no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los fanáticos de la pareja celebraron el momento y festejaron que ambos finalmente estén dándole rienda suelta al amor dentro de Gran Hermano Generación Dorada.