Carmiña Masi estalló en redes sociales luego de sentirse fuertemente humillada en la gala de Gran Hermano Generación Dorada.

La periodista paraguaya se postuló para volver a la casa en el repechaje tras haber sido expulsada por sus repudiables dichos discriminatorios hacia su compañera Mavinga.

Pese a haber quedado tercera en el voto del público, el Big le ofreció un Golden Ticket para regresar al reality. Sin embargo, la decisión final quedó en manos de Mavinga, quien fue víctima de sus comentarios.

“A Carmiña la perdono, pero no entra”, lanzó la participante en vivo, cerrándole definitivamente la puerta de la casa.

Gran Hermano: Carmiña explotó contra la producción tras sentirse “humillada” en el repechaje (captura de Telefe)

Escándalo en Gran Hermano: Carmiña explotó contra la producción tras sentirse “humillada” en el repechaje

La situación fue tensa, incómoda y se vivió en pleno prime time de Telefe. Aunque Masi mantuvo la compostura en el estudio, una vez terminada la gala explotó contra la producción del reality.

“No me merecía”, tituló Carmiña el video que publicó en sus historias de Instagram, donde hizo un fuerte descargo a pocos minutos del incómodo momento que atravesó en televisión.

“¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de una participante a otra, señor Gran Hermano? ¡Por favor!”, disparó indignada.

Luego, continuó con más enojo: “Y lecciones de moral a mí no. No sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket, pero que decida Mavinga’. Humillación así, conmigo no”.

Gran Hermano: Carmiña explotó contra la producción tras sentirse “humillada” en el repechaje

Pero su bronca no terminó ahí. Minutos después compartió otro mensaje todavía más contundente: “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”.

Gran Hermano: Carmiña explotó contra la producción tras sentirse “humillada” en el repechaje (captura de Instagram)

En medio del escándalo, Carmiña también mostró la reacción de sus seguidores y de quienes la votaron para que regresara a Gran Hermano Generación Dorada. La ex participante obtuvo una gran cantidad de votos y terminó en el tercer puesto.

Cabe recordar que solo dos participantes ingresaban por repechaje y había dos Golden Ticket disponibles. El tercero, ofrecido de manera sorpresiva por el Big, quedó sujeto a la decisión final de Mavinga, luego de haber sido la víctima de los comentarios racistas y discriminatorios de la periodista paraguaya.

LA REACCIÓN DE LA GENTE QUE APOYÓ A CARMIÑA

Gran Hermano: Carmiña explotó contra la producción tras sentirse “humillada” en el repechaje (captura de Instagram)