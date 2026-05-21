El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada estuvo cargado de emoción, pero también de preocupación por su estado de salud.

A minutos de volver al reality de Telefe, la actriz habló públicamente sobre el delicado momento médico que atravesó y confesó que todavía no recibió el alta definitiva: “Estoy bien. No tengo el alta todavía definitiva. Estoy con una placa que es toda entera”, reveló Andrea ante la sorpresa de todos.

Luego, aprovechó para agradecer al equipo médico que la acompañó durante su recuperación: “Le agradezco a la clínica porque son todos capos”, expresó con emoción.

Foto: Captura (Telefe)

Por último, Andrea destacó el esfuerzo que hicieron los profesionales para que pudiera reincorporarse rápidamente al programa: “Ya desde el primer día me dijeron ‘tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo’”, cerró, feliz por esta nueva oportunidad en el juego.

Andrea del Boca: “Estoy bien. No tengo el alta todavía definitiva. Estoy con una placa que es toda entera”.

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LA REACCIÓN DE ANNA DEL BOCA CUANDO LE PREGUNTARON SI LE GUSTARÍA ESTAR EN GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

En medio de las versiones sobre un posible ingreso a Gran Hermano: Generación Dorada, Anna del Boca fue consultada sobre la poisibilidad de sumarse al reality de Telefe y su reacción no pasó desapercibida.

En una nota que le dio a Sálvese Quien Pueda, la hija de Andrea del Boca se mostró entusiasmada con la idea de ver nuevamente a su mamá (que debió anadonar el programa por un problema de salud) dentro del ciclo: “A mí me encantaría que vuelva a entrar. Me re divierte. Además tiene como ‘picas’ ahí que tiene que concluir”, lanzó, picante.

Sobre su propia experiencia, recordó el breve pero intenso momento en el que ingresó a la casa: “A mí me encantó entrar en ese Congelados. La verdad que estoy súper agradecida con Telefe que me dio esa oportunidad. Es una adrenalina cuando entrás a esa casa, es impresionante”.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si se ve como participante, Anna fue clara, aunque sin cerrar del todo la puerta: “Verme me reveo porque soy re fanática, pero me gusta mucho mi silla en el stream. Estoy como muy bien ahí, me encantan mis compañeros, así que estoy muy contenta”.

Anna del Boca: “Verme me reveo (en Gran Hermano: Generación Dorada porque soy re fanática, pero me gusta mucho mi silla en el stream”.

Entre risas y especulaciones sobre la posibilidad de entrar junto a su mamá, incluso admitió que sería “un bombazo”, aunque rápidamente bajó el tono y evitó dar definiciones concretas: “Vos te pensás que yo te voy a decir algo, no puedo”, cerró, en diálogo con el cronista Rodrigo Bar, misteriosa.