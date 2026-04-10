El mundo de Gran Hermano: Generación Dorada podría estar a punto de dar un giro inesperado y absolutamente picante. En Telefe estarían pensando en una jugada fuerte: el ingreso conjunto de Andrea Del Boca y su hija, Anna Del Boca.

La idea surgió tras la salida de la actriz, quien debió abandonar la casa luego de un accidente doméstico que cambió por completo el rumbo del juego. Hasta ese momento, Andrea se había convertido en una de las grandes protagonistas, generando cruces intensos y desestabilizando a varios participantes.

Pero ahora, el plan sería aún más ambicioso. Según reveló Santiago Sposato en el stream Ya Fue Todo de Jotax TV, la producción analiza una bomba televisiva: “Que entren Andrea Del Boca y su hija a jugar a Gran Hermano. Imagínense el movimiento que generaría en la casa y en el rating. Es una posibilidad que se baraja, que está en el pizarrón”, aseguró.

La propuesta no solo apunta a reactivar el interés del público, sino también a generar una dinámica completamente nueva dentro de la casa: madre e hija conviviendo bajo presión, con cámaras las 24 horas.

Por su parte, Ale Castelo planteó el interrogante clave: “Tenés que encontrar la vuelta si es un reemplazo. O se puede ir alguien y ya está”, dejando en claro que la logística del ingreso todavía está en discusión.

Foto: Instagram (@andreadelboca)

En tanto, Barbie Gyalay sumó su opinión al debate: “Como productora te digo: ‘sí, dame’”, cerró, reflejando el entusiasmo que genera la idea en el mundo del espectáculo.

Aunque aún no hay confirmación oficial, lo cierto es que la posibilidad ya fue charlada puertas adentro y podría convertirse en el golpe de efecto que necesita esta edición de Gran Hermano.

Santiago Sposato: “(Analizan) que entren Andrea Del Boca y su hija a jugar a Gran Hermano“.

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ANNA DEL BOCA REVOLUCIONÓ GRAN HERMANO CON SU VISITA: A QUIÉNES LES HABLÓ Y SU FUERTE FRASE DE DESPEDIDA

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada no fue la misma tras la visita sorpresa de Anna del Boca, quien no dudó en dejar su huella en cada rincón durante su paso por el reality de Telefe. A pesar de que su madre, Andrea del Boca, tuvo que abandonar la competencia debido a un accidente, la hija de la actriz se metió en la casa y no solo con su presencia: ¡revolucionó todo!

En su ingreso a la sección “Congelados”, donde los participantes no pueden hablar ni moverse, Anna no pasó desapercibida. Con una energía que desbordaba y una actitud desafiante, comenzó a interactuar con los jugadores de manera contundente: “¡Qué energía pesada! ¡Qué emoción! Hola Manu, sabes que en mí tienes una aliada siempre, gracias“, comenzo diciendo, al ver a Manuel Ibero.

Luego, se acercó a otra jugadora que estuvo muy cerca de su mamá: “Necesito abrazar a Yipio, te quiero, sos una mujer hermosa, gracias”, atinó a decir, además de dejar en claro que la quiere ver en la final.

Foto: Captura (Telefe)

Con la calidez de una hija decidida, Anna continuó: “Me voy a presentar, me llamo Anna del Boca. Están re lindos. ¡Qué linda casa! ¿Me quedo?”, preguntó, mientras recorría la casa y se acostaba en una de las camas del cuerto de mujeres, mostrando su confianza.

Sin perder tiempo, la hija de Andrea dejó un mensaje claro a todos: “¡Mamá, te amo! ¡Te amo, Andrea del Boca!” gritó con emoción, dejando claro el amor incondicional hacia su madre.

Uno de los momentos más simbólicos de su visita fue cuando se acercó a la cocina y pidió, con humor, que pusieran una estrella en el lugar donde su mamá había sufrido la caída que la obligó a abandonar el juego.

Foto: Captura (Telefe)

“Voy a ser clara, hay Del Boca para rato. Y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”, dijo, marcando su presencia de forma firme y decidida.

Pero no todo quedó allí. Antes de retirarse, Anna dejó una frase potente: “¡Cuiden la casa, en cualquier momento vuelvo! Ojo conmigo. Y a los perritos falderos, que ladren y sigan ladrando. El que se porta mal no le dan el premio. Y tampoco el cariño de la gente”, sentenció, dejando en claro que su influencia está lejos de ser un juego.

Anna del Boca: “¡Cuiden la casa, en cualquier momento vuelvo! Ojo conmigo. Y a los perritos falderos, que ladren y sigan ladrando. El que se porta mal no le dan el premio. Y tampoco el cariño de la gente”.

Con su visita, Anna del Boca -que ingresó para retirar las pertenencias que dejó su mamá- no solo mostró su apoyo a su madre, sino que también dejó claro que la familia Del Boca tiene la fuerza para seguir adelante.