Mónica Farro habló como pocas veces sobre la violencia de género que padeció en una relación pasada y el testimonio fue devastador. La vedette y modelo uruguaya describió un calvario de golpes, humillaciones y encubrimientos que la marcaron para siempre.

“Hoy si hablaría, tendría fotos, videos, cosas sin el diente, con la costilla rota, en el médico, con los ojos negros, la boca rota”, disparó sin filtros. Y fue más lejos: “O le hubiera sacado fotos a las paredes de mi casa llenas de mi sangre”, agregó, en una de las frases más crudas que se recuerdan en una entrevista del ambiente.

EL ROL DE LA ACTUAL PAREJA EN LA RECUPERACIÓN DE MÓNICA FARRO

Mónica explicó que la contención de su pareja actual fue determinante para poder hablar del tema.

Mónica Farro durante la entrevista donde hizo las revelaciones

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Farro habló de su marido, Leandro Herrera. Contó que al principio de la relación, si él le levantaba la voz, su reacción inmediata era agarrar una silla y partírsela en la cabeza. “Ahora respiro”