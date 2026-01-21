El rumor de romance de Julieta Ortega con Juan Román Riquelme, que la actriz desmintió sin ser demasiado convincente, hizo que Mónica Farro contara detalles íntimos de su relación vintage con el presidente de Boca allá por 2013.

“Yo soy muy sexual. Sí. Él no era tanto. No era malo, pero no era tan (sexual)”, arrancó sugestiva en una nota con Puro Show.

“Era de pasarme a buscar por mi casa, me traía flores, bombones, qué sé yo, era copado”, continuó piadosa.

Foto: Instagram (@todosobreroman10)

Ahí recordó: “Nos vimos durante tres meses muy esporádicamente. Muchas veces se quedaba en mi casa, nos quedábamos diez minutos conversando en el auto”.

Por qué Mónica Farro liquidó a Riquelme

“No fue un romance. Fue un tachangao para mí, yo me divertí. No tengo idea, pero creo que también”, precisó.

Mónica Farro hundió a Juan Román Riquelme.

Hasta que Mónica Farro mandó a la B a Juan Román Riquelme al explicar por qué no proesteró el vínculo: “No era mi estilo, no era lo mío, no me gustaba mucho la parte que a mí me importaba, que era el sexo”.

“No era mi estilo, no era lo mío, no me gustaba mucho la parte que a mí me importaba, que era el sexo”. Farro sobre Riquelme

“Íbamos a un departamento en Palermo y él me decía que estaba soltero... No es que nos escondíamos, sino que no quería que nos vieran”, concluyó Mónica Farro.