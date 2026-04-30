Desde hace tres años, Guillermo Francella tiene atrapada a la audiencia con El Encargado, la ficción que debutó en Disney+ y luego desembarcó en eltrece, y que este 30 de abril estrenó su cuarta temporada. Entre los personajes que crecieron junto al fenómeno aparece Miguel, interpretado por Gastón Cocchiarale, quien se transformó en una pieza clave dentro del universo comandado por Eliseo.
Con una mezcla de ingenuidad, ambición y lealtad absoluta hacia el personaje de Francella, Miguel logró destacarse temporada tras temporada y sumar cada vez más protagonismo en la historia creada por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez.
En diálogo con Ciudad Magazine, Cocchiarale habló sobre el fenómeno de la serie, el complejo vínculo entre los personajes y también sobre la relación que construyó con Francella detrás de cámara, a quien definió como uno de sus grandes referentes dentro de la actuación.
GASTÓN COCCHIARALE: “LOS CREADORES DE EL ENCARGADO SON UNOS MAESTROS EN LLEVAR AL PÚBLICO A LUGARES INCÓMODOS”
Ciudad Magazine: - Encargado es una mezcla rara entre comedia, incomodidad, crítica social. ¿Cómo se hace equilibrio en la actuación sin pasarse? ¿Cómo se pasa de lo cómico a lo inquietante así sin pifiarla?
Gastón Cocchiarale: -No, un secreto no. Me parece que uno se apoya mucho en los guiones escritos por Mariano, Gastón y Emanuel. Me parece que hay algo ahí, que están tan sólidos y tan bien pensados y estructurados que es muy sencillo acompañarlo con la actuación. Me parece que hay algo ahí que también. Nosotros como actores respetamos a rajatabla el libro. Entonces tratamos de hacerle honor a lo que está escrito, sobre todo porque está muy bien escrito.
Entonces, viste que a veces no hace falta ni improvisar, ni quitar, solo decir bien lo que está escrito, y después, en términos de actuación, poder encontrar justamente ese equilibrio tan rico que tienen Cohn y Duprat en todos sus proyectos, que es esa cosa media satírica y media ácida, que de pronto te estás riendo y de pronto se pone turbio y puede tener una pincelada de ternura. Me parece que en eso son unos maestros en llevar al público a lugares incómodos, sobre todo porque creo que reflejan muy bien los pormenores de una sociedad como la nuestra.
Esas pinceladas hacen que la gente pueda conectar con eso y a nosotros como actores también nos es sencillo reconocer eso y poder ponerlo a disposición de la expresión y de la actuación, y que se cuente como se tiene que contar.
CM: -Bueno, me ahorraste la segunda pregunta, que era ‘si había margen para improvisar’…
GC: -Ya que tenías muchas te ayudé.
CM: -Tu personaje es muy rico en capas, en texturas. Por un lado está siempre como debatiéndose entre la lealtad a Eliseo, porque es una persona buena, de buen corazón, bastante noble. ¿Cómo lo preparaste? ¿Hubo referencias reales, observación, trabajo físico? ¿Trabajaste encargado como el viejo método de actor que va a un lugar y practica?
GC: -En lo que respecta a la investigación de campo que solemos hacer los actores, charlé con un portero amigo de toda la vida. Y tuve alguna charla más que nada sobre las tareas que hacían y le conté un poquito de mi personaje. Y estuvimos charlando un poquito para comprender (…), pero después, en lo que respecta al personaje, traté de trabajar mucho sobre las indicaciones que me fueron dando Mariano y Gastón cuando hicimos la primera temporada.
Ellos estuvieron muy presentes como para setear el proyecto y arrancarlo. Y después, hubo mucho trabajo con Guillermo en el vínculo, en el trabajo de ese empleado que de alguna manera pasa a ser un alumno de él y que empieza a vincularse como maestro-alumno durante las cuatro temporadas.
Me parece que había algo ahí donde también yo trabajé mucho con la realidad porque, para mí, Guillermo es mi maestro. Entonces, un poco trasladé lo que pasa por fuera de las cámaras a las cámaras, no porque tengamos un vínculo similar, pero sí en su génesis, en su base. Guillermo es un tipo que yo admiro, que yo respeto y que sueño ser como él y tener una carrera como él. Entonces, hay algo de eso que Miguel tiene con Eliseo y traté de trasladarlo a la ficción. Y bueno, lo hemos trabajado mucho en esos aspectos.
Después, los libros también que ayudan mucho a componer a un actor, digo, cuando están bien escritos te dan mucho detalle, mucha imagen y muchas cuestiones para uno poder ir haciendo esa composición que quiere hacer. Entonces, es un poquito de todo, con esa ensalada de cosas uno va armando la composición final y después las temporadas mismas te van pidiendo cosas distintas porque van mostrando rasgos o situaciones distintas del personaje que son interesantes de actuar y que están buenísimas, y que van dando un poco de tiempo, y que van dándole unas capas al personaje, que eso es lo que te permite cuando una serie dura en el tiempo y uno puede interpretar el mismo personaje cuatro años seguidos.
CM:- Claro, fueron 25 episodios en cuatro temporadas y es un montón. Aparte, tu personaje pegó porque viste que hay algunos que los descontinuaron y el tuyo vuelve todo el tiempo y sorprende. En la última temporada empezaste una relación con Lola. ¿Cómo va a evolucionar esta relación? ¿Podés adelantar algo?
GC: - Se complica un poquito, pero está bueno todo eso que va ocurriendo con Miguel porque se va abriendo un poco su mundo. Y no es solo Miguel y Eliseo, sino que se va mostrando su pareja, sus ambiciones también. Hay algo de Miguel de querer progresar en el laburo, ponerse en pareja, de querer ser un poco ser como Eliseo, pero no le sale porque no tiene las características que tiene el personaje de Eliseo. Lo intenta con muchas ganas, pero no captura lo que Eliseo tiene por una cuestión lógica, de su blancura, su inocencia, su ingenuidad, entonces es muy divertido eso. Y el personaje de Lola, bueno, también en la tercera temporada vino a contar un poquito ese mundo de Miguel, que en la cuarta ya empieza a dificultarse, como siempre le pasa, que no termina, pobrecito, de construir demasiado.
CM: - Pero igual va avanzando. Pasó de asistente a encargado...
GC: -Con dificultades.
GASTÓ COCCHIARALE HABLÓ SOBRE SU VÍNCULO CON GUILLERMO FRANCELLA: “SIEMPRE ESTUVO PARA ACOMPAÑARME”
CM: - Me hablaste de Guillermo Francella, ¿sos amigo suyo? ¿Construiste algún vínculo especial o simplemente se encuentran en el set para filmar y hacen su trabajo?
GC: -Tenemos un muy buen vínculo, pero no puedo considerar que seamos amigos, lógicamente. No me da para tomarme esa atribución, pero sí tenemos un muy buen vínculo de compañeros, de fuente de consulta permanente, me parece que en ese sentido el vínculo fue por fuera de las cámaras, y bueno, en momentos muy difíciles él me ha acompañado en relación al oficio, en relación a preguntas que yo me he hecho, miedos que he tenido, inquietudes que me han aparecido con el correr de los años, del crecimiento de mi carrera.
Y él siempre estuvo ahí, al pie del cañón, para tomar un café conmigo, para darme su mirada, para darme sus sugerencias. La verdad que en ese sentido ha sido un compañero extraordinario. Por supuesto que el cotidiano lo tenemos más que nada cuando filmamos, pero después, de vez en cuando nos tomamos un café. De hecho ahora en estos días estamos a punto de agendar un café para vernos, pero tengo que ir a verlo al teatro porque él ha venido a ver mis estrenos.
La verdad que tenemos un compañerismo muy lindo, y a mí me hace muy bien tenerlo cerca porque no deja de ser para mí el ídolo que yo tuve cuando tenía 8 o 10 años y quería ser actor.
CM: -El sueño del pibe. ¿Te acordás de alguna escena que haya sido muy difícil de filmar y hayas requerido ayuda?
GC: -No, pero sí recuerdo escenas que he disfrutado mucho de filmar. En esta temporada hay escenas muy lindas que tenemos con Guillermo, que hemos disfrutado mucho de hacer que creo que van a resignificar un montón de cosas que el público está esperando, o que desea ver.
Pero particularmente yo siempre atesoro mucho una escena, creo que era de la segunda temporada, donde el personaje de Eliseo le enseña a actuar a Miguel, y la recuerdo con mucho cariño esa escena porque la sentí muy real. No porque Guillermo me haya enseñado a actuar a mí, porque yo me formé con otros maestros, pero sí hay algo de su mirada y de su sugerencia (…) y mucho tiene que ver con el vínculo que hemos formado entre toma y toma.
CM: -Te agradezco muchísimo estos minutos, te felicito por tu carrera y espero que sigan los éxitos, y obviamente para El Encargado 4.
GC: -Muchísimas gracias, te agradezco un montón. Gracias.
