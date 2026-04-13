La espera terminó: Eliseo está de vuelta y esta vez no hay margen para el error. El 1° de mayo, Disney+ estrena la cuarta temporada de “El encargado”, la serie que se convirtió en un fenómeno por su humor ácido y su retrato despiadado del poder en la Argentina, y el anuncio se viralizó por un posteo de la plataforma: ¿muere Eliseo?.

En estos nuevos episodios, Guillermo Francella se pone otra vez en la piel del portero más famoso del país, que ahora llega a la cima: Eliseo se transforma en la persona más influyente, pero el precio de ese ascenso es altísimo.

Una conspiración, liderada por su eterno rival Matías Zambrano, amenaza con destruirlo y desatar una guerra sin límites dentro y fuera del edificio.

Eliseo, al borde del abismo: ¿es el final del personaje?

La cuarta temporada promete tensión máxima. Eliseo se enfrenta a enemigos que no le dan respiro y, por primera vez, pone en juego su propia vida. El duelo con Zambrano cruza todas las líneas y deja la pregunta flotando: ¿será este el final de Eliseo?

El tráiler y el póster oficial ya están disponibles y anticipan una temporada cargada de traiciones, alianzas inesperadas y un protagonista dispuesto a todo para no perder el control.

El polémico anuncio de Disney+ sobre la nueva temporada de El Encargado: ¿Muere Eliseo? (Foto: X/ @disneyplusla) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En laas redes sociales, Dieny+ lanzó una campaña de prensa en la que desea “Descansa en paz, Eliseo”, con la fecha de nacimiento y de muerte del personaje, dando a entender que será el final del protagonista, al mismo tiempo que el inicio de la serie de su némesis.

Un elenco de lujo y nuevas caras en la batalla por el poder

Además de Francella y Gabriel Goity (Zambrano), regresan Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y se suma Arturo Puig en el papel del presidente.

El reparto se completa con figuras como Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Luis Gianneo, Micaela Riera, Agostina Inella, Martín Slipak, Mónica Raiola, Darío Barassi, Azul Fernández, Viviana Puerta, Alan Sabbagh, José María Listorti y Alejandro Paker.

Las participaciones especiales también prometen: Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Diego Velázquez, Claudia Fontán, Adriana Aizembergerg, Jorge D’Elía, Norman Briski y Mirta Busnelli se suman a la trama, aportando más tensión y sorpresas.

Quiénes están detrás de la nueva temporada

La serie, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, tiene a Jerónimo Carranza como showrunner, con Florencia Momo en la dirección y Martín Hodara como director invitado para el capítulo final. El equipo de guion lo lidera Emanuel Diez, junto a Diego Bliffeld.

Dónde ver “El encargado” y cómo acceder a las temporadas anteriores

Las temporadas 1, 2 y 3 de “El encargado” ya están disponibles completas en Disney+. La plataforma ofrece controles parentales para que cada miembro de la familia pueda disfrutar del contenido de manera segura, con perfiles protegidos por PIN y límites de acceso según la clasificación.

El 1° de mayo, Eliseo vuelve a la pantalla y todo puede pasar. ¿Podrá sobrevivir a la conspiración o será el fin del encargado más temido de la televisión argentina?

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