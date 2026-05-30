Carolina Baldini se subió a una moto y decidió dejar atrás la rutina. La exmodelo e influencer emprendió una travesía en dos ruedas desde Croacia hasta Grecia, cruzando Montenegro y Albania, y fue publicando cada etapa en sus redes sociales con imágenes, videos y reflexiones personales.

El viaje, que arrancó poco después de confirmar su separación de Pablo Pereyra, se convirtió rápidamente en un relato de transformación que sus seguidores siguieron kilómetro a kilómetro.

Carolina Baldini en ruta por los Balcanes

Antes de calzarse el casco, Baldini hizo una parada emocional en Italia. En Torino se reencontró con su hijo Giovanni Simeone, su nuera Giulia Coppini y su nieto Tullio, un momento familiar que funcionó como punto de inflexión. Lejos del ruido mediático, ese encuentro le ofreció calma y la energía necesaria para lanzarse a la aventura que tenía en mente.

CAROLINA BALDINI EN MOTO: “LA VIDA ES UNA”

“¿Alguna vez pensaste en hacer un viaje desde Croacia hasta Atenas en moto? Sí, alguna que otra vez te vas a despeinar, pero la vida es una", lanzó Baldini en la voz en off de uno de sus videos.

Carolina Baldini y su travesía a través de varios países, partiendo de Croacia y con destino a Grecia

Con ese espíritu arrancó una travesía que la llevó a cruzar fronteras, detenerse a comer en Albania, esquivar cabras en la ruta y dejarse llevar por el viento del Mediterráneo. Para ella, viajar en moto es percibir los olores de la ruta, sentir el frío y el sol como parte del viaje, no como incomodidades a evitar.

La moto, equipada para largas distancias fue su compañera de ruta durante días. Cada parada espontánea, cada pueblo que parecía detenido en el tiempo, formó parte de un recorrido que ella misma describió como "libertad en estado puro”.

EL MENSAJE QUE CAROLINA BALDINI LE DEJÓ A SUS SEGUIDORES DESDE LA RUTA

Más allá de los paisajes y las fronteras cruzadas, Baldini usó el viaje para transmitir algo más profundo. “No se trata solo de llegar, sino de disfrutar el recorrido”, escribió, resumiendo el espíritu de la travesía.

También destacó lo que implica viajar acompañada en moto: la confianza silenciosa entre compañeros, mirarse para saber que el otro está bien, cuidarse sin necesidad de palabras.

Carolina Baldini sonríe junto a su motocicleta

El viaje exterior se convirtió en metáfora de los cambios personales que está atravesando: nuevos comienzos, nuevas rutas, nuevas formas de estar en el mundo.

Sus seguidores lo entendieron así y acompañaron cada posteo con mensajes de aliento. Carolina Baldini eligió el movimiento como respuesta, y la ruta le devolvió perspectiva.