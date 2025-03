Carolina Baldini reapareció en público este fin de semana en el cumpleaños de Yanina Latorre donde cruzó a Matilda Blanco por las críticas que recibió por su vestido, pero 48 horas después tuvo una gran alegría cuando su hijo Giuliano hizo el cuarto gol de Argentina contra Brasil.

Invitada por Yanina a SQP, la ex modelo contó que cuidó como una verdadera leona a sus tres hijos, y cuando le preguntaron sobre el entorno de los jóvenes, ella reveló que los ha cuidado de amigos y de chicas. En ese sentido, Yanina Latorre le preguntó qué hace en esos casos.

“Con alguna que otra, he levantado el teléfono y les he dicho ‘no te acerques más a mi hijo’”, contó. “Yo soy tranquila hasta que se me baja la persiana”, dijo Carolina, y contó sobre una ocasión en la que tuvo que conseguir el teléfono de una “interesada” para proteger a su hijo.

Carolina Baldini y sus hijos (Foto: Instagram @carobal14)

QUÉ HIZO CAROLINA BALDINI CON LA MUJER MAYOR QUE QUISO CONQUISTAR A SU HIJO

“Tenia 16 años uno de los chicos y la chica era muy grande”, se justificó Carolina, evitando dar el nombre del joven, aunque los nervios la traicionaron y terminó confesando que se trataba de Giovanni. “Yo veía que se complicaba más y más, y la chica tenía una situación complicada”, agregó.

Tras dar a entender que la probable botinera tenía diez años más que el menor, y que se trataba de una “ama de casa aburrida”, Carolina contó que tardó un mes en conseguir el número de la mujer, ocasión en la que procedió a hacerle una advertencia.

“Él me contaba todo lo que le pasaba con ella, y yo dije ‘acá hay algo raro’. Le revisé el teléfono. Estaba llviendo y ellos estaban jugando el fútbol en el barro. Dije ‘esta es la mía’ y le agarré el teléfono. Y justo cuando veo la pantalla aparecía un mensaje de ella diciendo ‘¿qué hace un jugador de fútbol un domingo sin fútbol?’”, recordó.

“Agarré el teléfono y le dije ‘la próxima vez que te acerques a mi hijo te voy a ir a buscar con la policía’ (…) Y la bloqueé. Dejé el telefonito y dije ‘acá no pasó nada’ y me fui. Y él me dijo ‘qué raro, nunca más me escribió’”, cerró Carolina.

