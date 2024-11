Carolina Baldini impactó al confesar que, a pesar de estar felizmente en pareja con Pablo, aún le duele haberse separado del Cholo Simeone, con quien estuvo en pareja durante 18 años.

Es importante destacar que Carolina y Cholo tuvieron tres hijos, Giovanni, Gianluca y Giuliano. Y que se separaron en 2008. “Hoy no nos hablamos mucho porque los chicos son grandes”, sentenció sobre su ex, que está en pareja con Carla Pereyra.

A Carolina le duele haberse separado de Cholo.

Contundente, afirmó que la angustia pensar en cómo terminó su relación con el DT. “A lo mejor sí quedaron heridas por sanar de esa separación. Las cosas con Diego las tengo sanadas, pero aún me duele haberme separado”, dijo en diálogo con Gente.

A CAROLINA BALDINI LE DUELE HABLAR DEL CHOLO SIMEONE

Carolina Baldini reveló que le cuesta no ponerse triste al hablar de su separación del Cholo Simeone.

“Fue en buenos términos y así y todo me golpeó un montón. No es que estoy agarrada a eso, pero me acuerdo el momento en el que le dije a mis hijos que nos separábamos. Lo superé. Sin embargo, si lo hablamos me duele y no quiero volver a pasar por lo mismo”, cerró, desde el corazón.