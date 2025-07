Melody Luz sorprendió en sus redes sociales con una acción solidaria que busca tender puentes entre personas que están en búsqueda laboral y empleadores que necesitan contratar personal. Ciudad entrevistó a la bailarina, que reveló en qué consiste y cómo empezó la movida.

Desde su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores, lanzó esta iniciativa que rápidamente generó impacto positivo: “Se me ocurrió poner en mi grupo de difusión una encuesta o una cajita de preguntas para que los empleadores y emprendedores escriban sus búsquedas”.

“Así las personas que necesitan trabajo pueden enviar sus currículums, sus perfiles y comunicarse entre ustedes”, explicó Melody en sus historias, mostrando su compromiso con los pedidos de ayuda que le hacen sus seguidores.

La acción solidaria de Melody Luz (Foto: captura de Instagram).

En diálogo con Ciudad, la artista comentó: “Me gusta siempre ayudar desde mi lado. La situación del país está complicada y como últimamente tengo muchas visualizaciones, trato de usar eso para que la gente consiga trabajo o para difundir causas solidarias”.

La bailarina también expresó su deseo de llevar adelante más acciones de este tipo: “Me encantaría tener alguna otra iniciativa más rutinaria, pero la verdad no sé bien cómo hacerlo todavía. Me sale del alma, qué sé yo…”.

Esta propuesta de la influencer y pareja de Alex Caniggia se suma a otras causas solidarias que suele apoyar, como campañas de recaudación de fondos para niños o animales en situación de vulnerabilidad.

MELODY LUZ SE PREPARA PARA EL PRINCIPIO DEL FIN EN EL GRAN REX

Melody Luz habló con este portal sobre el especial momento que vive a nivel profesional con su obra El Principio del Fin, próxima a estrenar en el Gran Rex en Buenos Aires y en Rosario.

“Estoy súper contenta, en cada ensayo lloro. Hay partes de la historia que me conectan con Alex y también con una perrita mía que falleció. Me pega justo en el corazón y creo que eso está buenísimo”, dijo la pareja de Alex Caniggia a Ciudad.

Melody Luz presenta El Principio del Fin con Larrix y elenco (Foto: redes sociales).

Melody adelantó algunos detalles de la obra que prepara con su elenco: “Tengo que rapear, cantar, actuar, bailar, somos más de 50 artistas en escena, estoy súper ansiosa. Nos presentamos el 14 de agosto en Buenos Aires y 3 el de octubre en Rosario".

