Luego de lo que fue la escandalosa separación de Santiago del Azar y decidir darle una nueva oportunidad a Alex Caniggia, Melody Luz dio muestras de su feliz presente.

La bailarina no pasó por alto el posteo que le dedicó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, y optó por subirlo a Instagram Stories con otra dulce declaración de amor.

“@melodyluz te amo, mujer de mi vida”, escribió Alex en una foto en la que se lo ve besando apasionadamente a su novia. A lo que Melody resposteó la imagen y agregó, muy enamorada: “Te amo, papu”.

¡Están a full!

Foto: Captura de Instagram Stories (@melodyluz)

CHARLOTTE CANIGGIA DISPARÓ SIN FILTRO CONTRA MELODY LUZ Y DEFENDIÓ A MARIANA NANNIS: “PAYASA SOS, DAS ASCO”

Luego de las fuertes declaraciones que dio Melody Luz hablando del vínculo que tiene con Charlotte Caniggia (la hermana de su pareja, Alex), la mediática recurrió a las redes y fue letal con su respuesta.

“Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella”, comenzó diciendo la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“No sé si me da gracia o lástima. Y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco”, agregó. Y cerró, picante: “Quería usurpar y quedarte con el departamento del Faena y, gracias a Dios, mi mamá me avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan linda noche”.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@chcaniggia_n)