En “Mitre Live”, Juan Etchegoyen reveló sus chats con Mariana Nannis y el apodo que le puso a Melody Luz tras su pelea con su hijo: “Alex me bloqueó de todos lados y la pulga que está con él también”.

El ida y vuelta entre el periodista y la mediático se dio porque ella aún no pudo conocer a Venezia, hija de Alex y Melody.

“Lo que vas a escuchar hoy tiene que ver con una serie de conversaciones que he mantenido con Mariana a lo largo de estos meses y que nunca han salido a la luz. La manera de expresarse de Mariana explica por qué no se fuma a Melody”, empezó Juan.

Y añadió: “Lo que me dice Mariana en esta charla de WhatsApp es muy fuerte. Esta charla se da en medio del conflicto que cada vez es peor de Mariana con Alex y Melody también. Esto surge porque todavía Mariana no conoce a su nieta y está muy dolida”.

Foto: Instagram.

Fue entonces cuando leyó lo que la mediática le envió: “Cada uno en la vida elige y ella eligió presentarle a su hija al hombre que golpeó a la madre de su pareja. Es un horror y es la verdad. Yo vivo muy tranquila y nunca me meto con nadie. Alexander cuando salía con su ex Macarena no era así y desde que está con esta chica se fue todo a la mierda”.

MARIANA NANNIS ARREMETIÓ CONTRA CLAUDIO CANIGGIA

En esa conversación, Mariana manifestó: “Le presentaron a un bebé a un violador y golpeador (por Claudio Caniggia). En qué cabeza cabe entregarle a una bebé a tremendo hdp. Todo esto lo organizó esta pulga, lamentable”.

Para finalizar, expresó: “Alex me bloqueó de todos lados y la pulga que está con él también. Me bloquearon los dos. No tengo manera de comunicarme con ellos y cada uno hace en la vida lo que quiere. Necesitan nombrarme para tener prensa, patético”.