Luego de las fuertes declaraciones que dio Melody Luz hablando del vínculo que tiene con Charlotte Caniggia (la hermana de su pareja, Alex), la mediática recurrió a las redes y fue letal con su respuesta.

“Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella”, comenzó diciendo la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“No sé si me da gracia o lástima. Y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco”, agregó. Y cerró, picante: “Quería usurpar y quedarte con el departamento del Faena y, gracias a Dios, mi mamá me avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan linda noche”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@chcaniggia_n)

LAS FOTOS ÍNTIMAS DE ALEX CANIGGIA Y MELODY LUZ QUE CONFIRMAN LA RECONCILIACIÓN: "¿TENEMOS OTRO HIJO?"

Luego de lo que fue la escandalosa separación de Alex Caniggia y de que su noviazgo con Santiago del Azar termine sorpresivamente, Melody Luz y el padre de su hija Venezia, dieron muestras del acercamiento que tuvieron en las últimas horas.

Según los posteos de la bailarina y el mediático, la reconciliación ya sería un hecho. Así se pudo ver en las fotos a puro mimo que compartieron en Instagram Stories: “Ellas y nadie más. Así nos despertamos nosotros. Buen día. Las únicas mujeres de mi vida. Las amoooo”, escribió Alex.

Por su parte, Melody también dijo lo suyo: “Todos nos equivocamos, me incluyo. Y todos somos cornudos, me incluyo”, atinó a decir. Minutos más tarde, subió un video que los muestra junto en un auto que él maneja: “Igual, vos seguís capilla, ¿sabés? Porque sos un hijo de p…”, se la escuchó decir, al mismo tiempo que habilitó una encuesta en la que le pregunta a sus seguidores si debe darle una nueva oportunidad a Alex o no.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alexcaniggia)

“No digas eso. Te amo yo, ¿ok? ¿Sabés que sos la mujer de mi vida vos?Vos sabés que yo por vos mato. Vos sos la mujer de mi vida. Es más, ¿tenemos otro hijo?”, cerró el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, sin escatimar en halagos para Melody.

Foto: Captura de Instagram Stories (@melodyluz)