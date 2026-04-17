Con una propuesta que combina humor, drama y observación social, Amores materialistas se posiciona como una de las películas más interesantes para quienes buscan una historia romántica distinta, más cercana a las contradicciones del presente que a los finales de cuento de hadas.

Protagonizada por estrellas del cine como Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal , el film de 109 minutos de duración se encuentra disponible en streaming a través de la plataforma de HBO Max.

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La segunda película de Celine Song -luego del aclamado debut con Past Lives- vuelve a explorar los vínculos amorosos, aunque desde una óptica más irónica y atravesada por el pragmatismo emocional de la vida moderna.

De qué trata Amores materialistas

La historia sigue a Lucy, una joven que trabaja como casamentera profesional en Nueva York. Su vida gira en torno a unir parejas en función de compatibilidades prácticas, económicas y sociales, más que emocionales.

Sin embargo, su visión del amor comienza a tambalear cuando se ve envuelta en un triángulo sentimental entre Harry, un hombre exitoso y aparentemente ideal, y John, su ex pareja, quien representa una conexión más genuina pero menos estable.

Dakota Johnson y Pedro Pascal en una escena de la película furor de HBO Max.

A partir de este conflicto, la película reflexiona sobre las tensiones entre el amor romántico y las decisiones racionales, en un contexto donde las relaciones parecen estar cada vez más mediadas por intereses y expectativas sociales.

Con diálogos afilados y situaciones cotidianas, Amores materialistas propone una mirada crítica sobre cómo las personas eligen -o negocian- sus vínculos en la actualidad.

Una mirada moderna sobre el amor

Uno de los aspectos sobresalientes del film es su tono: lejos del romanticismo clásico, la propuesta de Song se inclina hacia una comedia dramática con tintes ácidos.

La directora, quien también firma el guion, construye personajes complejos que no encajan en los estereotipos tradicionales del género.

El tráiler oficial de la película Amores Materialistas-

No está basada en un libro ni en una historia real, pero se nutre de experiencias contemporáneas reconocibles, como el auge de las apps de citas o la creciente importancia de la estabilidad económica en las relaciones.

En ese sentido, dialoga con un público adulto que puede identificarse con los dilemas de los protagonistas.

El camino de Celine Song y el impacto del film

Mientras la ópera prima de Song abordaba los lazos del pasado y el destino, Materialists (así su nombre en inglés) pone el foco en el presente y en las decisiones conscientes que moldean la vida afectiva.

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El film también generó ilusión por reunir a tres figuras muy populares de Hollywood. Dakota Johnson continúa consolidando su carrera en proyectos de corte independiente, mientras que Chris Evans y Pedro Pascal aportan matices distintos a sus personajes, alejándose de los roles más comerciales que los hicieron conocidos.

La producción tuvo un buen desempeño en taquilla y logró mantenerse en conversación tras su llegada al streaming, algo que no siempre ocurre con producciones de este tipo.

Evans, Johnson y Pascal aportan matices distintos a sus personajes.

Cómo es el reparto de Amores materialistas