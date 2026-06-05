Desde abril, Marcela Tauro dejó de ocultar su romance y presentó en redes sociales a su nuevo novio, Leopoldo “Polo” Arancibia.

Con el paso de los meses, la conductora afianzó la relación y recientemente asistió junto a su pareja a ver Sottovoce, la obra protagonizada por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.

Durante una charla en Intrusos, un detalle sobre las manos de Polo despertó una catarata de comentarios pícaros entre sus compañeros.

Marcela Tauro habló de su nuevo novio (América TV)

El nuevo novio de Marcela Tauro y el comentario que generó risas en Intrusos

Rodrigo Lussich: -Fuiste al estreno de Suar con tu pareja.

Marcela Tauro: -Sí, fui con Polo.

Rodrigo Lussich: -Ya son novios.

Marcela Tauro: -Pero sí, ya hace rato.

Rodrigo Lussich: -Fue como una presentación en sociedad.

Adrián Pallares: -Y se les sentó Polino al lado.

Marcela Tauro: -¡Ay, lo que yo me reí! Fue de casualidad. Estábamos con Polino y Mati.

Rodrigo Lussich: -Y nos lo presentaste. Muy bien puesto.

Adrián Pallares: -¡Te da un manazo! No se metan con el muchacho.

Marcela Tauro: -Nos cruzamos con Gustavo Bermúdez y Polo le da la mano. Entonces Gustavo hizo: “Ay, ay, ay”. Lo dijo en chiste porque lo vio muy grandote.

Adrián Pallares: -Me gusta eso de que aprieta.

Dani Ambrosino: -Es fortachón.

Paula Varela: -Tiene buen agarre, Marce.

Rodrigo Lussich: -Que te agarre bien y no te destartale.