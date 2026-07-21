Lee tu horóscopo diario del 20 de julio de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Libra activa el deseo de compartir y construir acuerdos en el amor. Escuchar al otro sin perder tu esencia permitirá fortalecer una relación y recuperar la armonía entre ambos.

Tauro : La Luna en Libra despierta tu lado más romántico y te invita a disfrutar del amor sin tantas exigencias. Un gesto sincero puede renovar la complicidad y acercarte mucho más a quien amas.

Géminis : La Luna en Libra favorece el romance, las conversaciones y los encuentros especiales. Tu encanto natural aumenta y una conexión puede avanzar si expresas con claridad todo lo que sientes.

Cáncer : La Luna en Libra te invita a buscar equilibrio entre tus necesidades y las de quien amas. Una conversación tranquila ayudará a resolver diferencias y devolverá mayor armonía a un vínculo.

Leo : La Luna en Libra potencia tu encanto y favorece el diálogo en el amor. Es un gran momento para expresar sentimientos, recuperar la complicidad y disfrutar de una conexión mucho más equilibrada.

Virgo : La Luna en Libra te ayuda a valorar lo que realmente necesitas en una relación. Dar y recibir con equilibrio fortalecerá la confianza y permitirá construir un amor más estable y sincero.

Libra : La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, sensibilidad y deseo de compartir. El amor ocupa un lugar central y te anima a buscar relaciones donde exista una verdadera reciprocidad afectiva.

Escorpio : La Luna en Libra te invita a observar tus sentimientos antes de actuar. Una pausa emocional puede ayudarte a comprender lo que deseas y cerrar heridas que todavía influyen en tu vida amorosa.

Sagitario : La Luna en Libra favorece encuentros, salidas y nuevas conexiones afectivas. Compartir con personas afines puede acercarte a alguien especial o renovar la alegría dentro de la pareja.

Capricornio : La Luna en Libra te invita a equilibrar el amor con otras responsabilidades. Dar espacio al diálogo y a los momentos compartidos ayudará a fortalecer un vínculo que necesita atención.

Acuario : La Luna en Libra, signo afín al tuyo, favorece nuevas experiencias y conversaciones sinceras. El amor se renueva cuando compartes tus ideas y permites que el otro también te sorprenda.