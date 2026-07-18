El fin de semana llega con una combinación de energías que impulsará especialmente a cinco signos del zodíaco. La influencia de los planetas favorecerá los encuentros inesperados, las decisiones importantes y los momentos de claridad para quienes aprovechen esta etapa.

Si bien todos los signos sentirán el movimiento astral, algunos serán los grandes protagonistas gracias a una dosis extra de optimismo, creatividad y buena fortuna.

Aries

Será uno de los signos con mayor impulso. La energía estará de su lado para iniciar proyectos, resolver conflictos pendientes y disfrutar de momentos especiales con amigos o familia. También podría recibir una noticia que esperaba desde hace tiempo.

Aries (Foto: AdobeStock) Por: Aleksey - stock.adobe.com

Leo

El carisma natural de Leo estará potenciado. Habrá oportunidades para destacarse, conocer personas nuevas o fortalecer vínculos amorosos. Es un excelente momento para animarse a tomar la iniciativa.

Leo (Foto: ChatGPT)

Libra

Después de semanas de dudas, Libra encontrará equilibrio. El fin de semana será ideal para cerrar ciclos, relajarse y abrirse a nuevas experiencias. En el plano sentimental, habrá señales positivas.

Libra (Foto: IA).

Sagitario

La aventura y las oportunidades aparecerán casi sin buscarlas. Será un fin de semana perfecto para viajar, hacer planes improvisados o iniciar conversaciones que pueden cambiar el rumbo de una relación o proyecto.

Sagitario (Foto: IA).

Piscis

La intuición estará especialmente fuerte. Piscis podrá tomar decisiones acertadas y conectar con personas que aportarán tranquilidad y buenas noticias. La energía favorecerá tanto el amor como el crecimiento personal.

Piscis (Foto: ChatGPT)

¿Qué signos deberán tener más paciencia?

Tauro, Virgo y Capricornio atravesarán un fin de semana más introspectivo, ideal para organizar ideas antes de tomar decisiones importantes. Mientras tanto, Géminis, Cáncer, Escorpio y Acuario sentirán altibajos emocionales, aunque también encontrarán oportunidades si evitan actuar por impulso.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.