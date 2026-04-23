El Horóscopo Chino es mucho más que una simple curiosidad: es una tradición milenaria que sigue marcando la vida de millones de personas en todo el mundo.

Según la leyenda, todo comenzó hace más de cuatro mil años, cuando se creó el primer calendario lunar chino y se eligieron doce animales para representar cada año en un ciclo de doce.

A diferencia del zodiaco occidental, en el horóscopo chino cada año está regido por un animal distinto, y ese animal define rasgos de personalidad, formas de relacionarse y hasta la suerte de quienes nacieron bajo su influencia.

Celebración del Año Nuevo Chino con decoraciones tradicionales. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

¿Cuáles son los animales del Horóscopo Chino?

La lista de animales que forman parte del zodiaco chino es la siguiente: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Cada uno tiene su propio significado y características, y se repite cada doce años.

Según la tradición, el animal que gobierna el año en que naciste influye tanto en tu vida terrenal como espiritual. Por eso, muchas personas buscan saber qué animal les corresponde y qué dice eso sobre su personalidad.

¿Por qué se eligieron estos animales?

La leyenda cuenta que Buda convocó a todos los animales de la Tierra, pero solo doce respondieron a su llamado. La primera en llegar fue la rata, que se subió al lomo del buey para adelantarse y así ganar su lugar en el ciclo.

Desde entonces, estos doce animales forman parte del calendario y la cultura china, y cada uno representa un conjunto de virtudes, defectos y formas de ver el mundo.

¿Qué animal sos según tu año de nacimiento?

Buscá tu año de nacimiento en la lista y descubrí qué animal te representa en el Horóscopo Chino:

Rata: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008Personas sabias, sociables y buenas administradoras. Les gusta ayudar a sus seres queridos y son muy trabajadores.

Buey: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009Pacientes, tranquilos y cariñosos. Valoran el orden y la familia, y logran el éxito con esfuerzo.

Tigre: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010Apasionados, llenos de energía y aventureros. Les gusta liderar y no pasan desapercibidos.

Conejo: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011Prudentes, inteligentes y atentos. Son queridos por todos y destacan por su amabilidad.

Dragón: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012Imaginativos, poderosos y llenos de vitalidad. Tienen una energía arrolladora y son difíciles de detener cuando se enojan.

Serpiente: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013Astutas, intensas y elegantes. Saben lo que quieren y cómo conseguirlo, y son muy leales a su familia.

Caballo: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014Populares, optimistas y aventureros. Aman viajar, conocer gente nueva y son el alma de las fiestas.

Cabra: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015Creativas, sensibles y soñadoras. Prefieren la tranquilidad y no persiguen la riqueza material.

Mono: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016Ingeniosos, divertidos y sociables. Tienen una mente rápida y resuelven problemas con facilidad.

Gallo: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017Atractivos, meticulosos y buenos conversadores. Son románticos y luchan por el control en sus relaciones.

Perro: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018Honestos, trabajadores y leales. Tienen un gran sentido de la justicia y son excelentes amigos.

Cerdo: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019Sinceros, valientes y serviciales. Son trabajadores y disfrutan de la vida sencilla, aunque pueden ser un poco perezosos.

¿Cómo funciona el calendario chino y cuándo empieza el año nuevo?

El calendario chino se basa en ciclos de 60 años, divididos en cinco ciclos de doce años cada uno. Cada año tiene su animal, su cualidad Yin o Yang y un elemento (agua, madera, fuego, metal o tierra).

El Año Nuevo Chino no coincide con el calendario occidental: por ejemplo, en 2022 comenzó el 1 de febrero y terminó el 21 de enero de 2023, bajo el signo del Tigre.

¿Qué significa tu animal en el Horóscopo Chino?

Más allá de la curiosidad, muchas personas creen que el animal que les corresponde puede influir en su destino, su forma de ser y hasta en las decisiones importantes de la vida. Por eso, el Horóscopo Chino sigue siendo una guía para quienes buscan entenderse mejor y conocer qué les depara el futuro.