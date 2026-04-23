Gladys “La Bomba” Tucumana se prepara para uno de los desafíos más fuertes de su carrera: su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, previsto para el lunes 27 de abril, según reveló Ángel de Brito en LAM.

En ese contexto, la cantante decidió hacerse algunos retoques estéticos para llegar renovada al reality.

Consciente del nivel de exposición que implica el programa, Gladys pasó por un centro odontológico y también por un salón especializado en extensiones capilares, buscando sentirse más cómoda durante el encierro.

Así quedó Gladys La Bomba Tucumana tras los retoques estéticos que se hizo para entrar a Gran Hermano (video de Instagram)

Así quedó Gladys La Bomba Tucumana tras los retoques estéticos que se hizo para entrar a Gran Hermano

Desde el consultorio, la artista mostró el resultado de su paso por el dentista y expresó con humor y entusiasmo: “Aceitando la máquina. Les quería mostrar el trabajo terminado. Unas cositas sencillitas”, dijo mientras lucía su sonrisa renovada.

Luego, compartió su cambio de look con el cabello, apostando por extensiones que le dieron más volumen y largo. Feliz con el resultado, comentó: “Amo este sistema de extensiones. Qué precioso. Un lujo este look”.

La Bomba Tucumana, en un presente de reconstrucción personal

Este nuevo desafío llega en un momento muy especial para Gladys, quien viene de atravesar un período de profundo dolor. A casi un año de la muerte de su pareja, Luciano Ojeda, quien luchó contra el cáncer, la cantante continúa enfocada en reconstruirse emocionalmente.

Su ingreso a Gran Hermano aparece así como una oportunidad para mostrarse en una nueva etapa, con energías renovadas y lista para volver a conectar con el público desde otro lugar.