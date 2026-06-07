El crecimiento global del anime sigue empujando nuevas apuestas dentro del streaming y una de las más comentadas de las últimas semanas es La princesa Kaguya del cosmos, la película que muchos ya señalan como una heredera espiritual del fenómeno generado por Las guerreras K-Pop.

Con una propuesta que mezcla ciencia ficción, fantasía, acción y estética pop japonesa, la producción de 101 minutos logró captar rápidamente la atención de los fanáticos del género ya se puede ver a través de Netflix.

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Inspirada libremente en la clásica leyenda japonesa de la princesa Kaguya, la historia reinterpreta el mito desde una perspectiva futurista, con batallas espaciales, tecnología avanzada y una protagonista que debe decidir entre dos mundos completamente distintos.

De qué trata La princesa Kaguya del cosmos

La película sigue a Kaguya, una joven criada en la Tierra que descubre que en realidad pertenece a una poderosa civilización ubicada en los confines del universo.

Cuando fuerzas enemigas comienzan a acercarse al planeta para encontrarla, la protagonista se ve obligada a conocer la verdad sobre su origen y asumir un papel central dentro de un conflicto galáctico que podría alterar el destino de millones de personas.

Perspectiva futurista, con batallas espaciales y tecnología avanzada.

A partir de ese descubrimiento, la historia combina elementos clásicos del viaje del héroe con escenas de acción espacial, enfrentamientos épicos y una búsqueda personal relacionada con la identidad, la familia y el sentido de pertenencia.

Aunque conserva algunas referencias al antiguo relato japonés de El cuento del cortador de bambú, considerado uno de los textos más importantes de la tradición cultural japonesa, la película construye una narrativa completamente orientada hacia la aventura y la ciencia ficción contemporánea.

Una reinterpretación futurista de una leyenda japonesa

Uno de los aspectos más interesantes del film es justamente cómo toma un personaje profundamente ligado al folclore japonés y lo traslada a un universo visual dominado por naves espaciales, planetas lejanos y tecnologías avanzadas.

La figura de Kaguya aparece aquí transformada en una heroína moderna que debe enfrentarse tanto a amenazas externas como a conflictos internos relacionados con su identidad.

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La forma en que la película combina referencias tradicionales con una estética muy cercana al anime de ciencia ficción contemporáneo, así como el diseño visual de los escenarios espaciales y la construcción de los distintos mundos fueron puntos valorados por la crítica.

Acción, emoción y una apuesta visual ambiciosa

Más allá de la aventura principal, la película también desarrolla relaciones familiares y vínculos afectivos que ayudan a darle profundidad emocional al relato.

La historia trabaja especialmente la tensión entre el mundo donde Kaguya creció y el universo al que realmente pertenece, generando un conflicto que atraviesa toda la narración.

La película sigue a Kaguya, una joven criada en la Tierra que descubre que en realidad pertenece a una poderosa civilización ubicada en los confines del universo.

Visualmente, el film apuesta por secuencias dinámicas, colores intensos y escenarios de gran escala que refuerzan el tono épico de la propuesta. Las escenas de combate espacial y los diseños de personajes fueron algunos de los aspectos más elogiados por los fanáticos del anime tras su estreno.

Quiénes son los personajes de La princesa Kaguya del cosmos