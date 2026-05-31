Las sectas religiosas, los falsos líderes espirituales y las investigaciones encubiertas volvieron a convertirse en uno de los temas más fuertes del true crime en Netflix gracias a Confía en mí: El falso profeta (Trust Me: The False Prophet).

La miniserie documental, que consta de 4 capítulos, reconstruye el caso de Samuel Bateman, un autoproclamado profeta acusado de manipular y abusar de mujeres y menores dentro de una comunidad polígama de Estados Unidos.

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Dirigida por Rachel Dretzin, realizadora de Keep Sweet: Pray and Obey, se trata de otro documental centrado en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS).

De qué trata Confía en mí: El falso profeta

La miniserie sigue a Christine Marie, una especialista en sectas, y a su esposo Tolga Katas, un realizador audiovisual que decide infiltrarse dentro de una comunidad vinculada a la FLDS en Utah y Arizona.

Todo comienza cuando ambos sospechan del creciente poder de Samuel Bateman, un hombre que se presenta como sucesor espiritual de Warren Jeffs -el histórico líder de la secta condenado por abuso sexual infantil- y que empieza a captar seguidores.

Confía en mí: El falso profeta causó furor desde su estreno en Netflix.

A medida que ganan la confianza de la comunidad, ambos descubren pruebas cada vez más perturbadoras relacionadas con manipulación psicológica, control coercitivo y abusos contra menores.

Lejos de funcionar únicamente como una investigación policial, el documental profundiza Furor en Netflix: la serie romántica mexicana con 20 capítulos de 10 minutosen el impacto emocional sobre las víctimas y en la dificultad de abandonar estructuras religiosas cerradas.

El regreso al universo de las sectas religiosas

Uno de los aspectos más comentados de la serie es justamente su conexión

La directora Rachel Dretzin vuelve aquí sobre el universo de Keep Sweet: Pray and Obey, el documental estrenado por Netflix en 2022 sobre Warren Jeffs y la FLDS. Aunque desde una perspectiva más cercana al thriller de infiltración.

El tráiler de Trust Me: The False Prophet, en Netflix.

La producción incorpora audios, registros ocultos y grabaciones inéditas obtenidas durante la investigación, algo que le da una tensión poco habitual incluso dentro del género documental.

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También evita caer en el sensacionalismo fácil y pone el foco en los mecanismos de manipulación y control psicológico utilizados dentro de este tipo de grupos religiosos. En Rotten Tomatoes, por ejemplo, obtuvo una aprobación prácticamente unánime entre las primeras reseñas publicadas.

Una de las docuseries más comentadas del año

Además del interés generado por el caso real, la serie se convirtió rápidamente en tema de discusión en redes sociales y foros especializados en true crime.

Muchos espectadores señalaron el impacto emocional de los testimonios de las víctimas y el nivel de riesgo asumido por Christine Marie durante la infiltración. En Reddit, varios usuarios incluso compararon el documental con algunas de las mejores producciones recientes del género vinculadas a sectas y manipulación religiosa.

Otro documental centrado en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS).

Otro punto valorado fue el retrato humano de las mujeres que lograron salir de la organización liderada por Bateman.

Quiénes participan de Confía en mí: El falso profeta