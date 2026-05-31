Tras varios proyectos ligados al drama y la acción, Jennifer Lopez volvió a uno de los géneros donde mejor funciona: la comedia romántica. La actriz y cantante encabeza Turbulencia en la oficina, una nueva producción de Netflix que mezcla enredos laborales, rivalidades corporativas y relaciones sentimentales en clave ligera y contemporánea.

La película de 102 minutos de duración y dirigida por Kat Coiro -realizadora de Marry Me-, fue pensada especialmente para el carisma de JLo y apuesta por una fórmula clásica del género, aunque actualizada al universo empresarial y tecnológico actual.

De qué trata Turbulencia en la oficina

La historia sigue a Valentina Cruz, una ejecutiva brillante y ambiciosa que trabaja en una importante empresa tecnológica de Nueva York.

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Acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida profesional, todo cambia cuando la compañía atraviesa una reestructuración interna que amenaza con dejarla fuera de juego.

En medio de ese escenario aparece Ethan Brooks, un consultor corporativo contratado para reorganizar la empresa y reducir costos. Lo que inicialmente parece una relación puramente laboral rápidamente se transforma en una competencia constante marcada por tensiones, diferencias de personalidad y una atracción difícil de ocultar.

Turbulencia en la oficina tiene una duración de 102 minutos.

Mientras ambos intentan sostener sus carreras y sobrevivir a las disputas internas de la oficina, la película desarrolla una clásica dinámica de comedia romántica basada en enfrentamientos, malentendidos y acercamientos inesperados.

La historia también incorpora críticas livianas al mundo corporativo moderno, las presiones laborales y la obsesión por el éxito profesional, aunque siempre manteniendo un tono ligero y accesible.

El regreso de JLo a la comedia romántica

Uno de los grandes atractivos de la película es justamente el regreso de Jennifer Lopez a un terreno donde construyó varios de sus éxitos más populares, con títulos como Experta en bodas, Sueño de amor y Marry Me.

Netflix apostó fuerte por el proyecto pensando específicamente en la actriz, aprovechando su perfil para construir un personaje seguro, carismático y emocionalmente vulnerable al mismo tiempo.

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La dirección de Coiro también refuerza esa continuidad estética con otras comedias románticas recientes protagonizadas por Lopez. La realizadora ya había trabajado con ella en Marry Me, experiencia que ayudó a consolidar la química profesional entre ambas.

Una fórmula clásica adaptada al presente

Aunque la película responde claramente a las estructuras tradicionales de la comedia romántica, incorpora algunos elementos contemporáneos vinculados al mundo laboral actual, las aplicaciones corporativas y las dinámicas de poder dentro de empresas tecnológicas.

Jennifer Lopez interpreta a Valentina Cruz y Glen Powell a Ethan Brooks.

La crítica destacó especialmente el ritmo ágil del film y el carisma de la protagonista, incluso entre quienes señalaron que la historia no busca reinventar el género. Buena parte de su atractivo aparece justamente en esa comodidad narrativa: una película consciente de sus fórmulas y construida para funcionar como entretenimiento liviano.

Otro punto señalado en la comedia romántica fue la química entre Lopez y su coprotagonista, que sostiene gran parte del relato incluso en los momentos más previsibles de la trama.

Cómo es el reparto de Turbulencia en la oficina