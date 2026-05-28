El universo de La casa de papel volvió a expandirse con la segunda temporada de Berlín, el spin-off centrado en el personaje interpretado por Pedro Alonso que se convirtió en uno de los mayores fenómenos internacionales de Netflix.

Después del éxito global de la primera entrega, la plataforma estrenó en mayo los nuevos episodios bajo el título Berlín y la dama del armiño, una continuación que presenta un nuevo golpe criminal marcado por el lujo, las traiciones y las obsesiones personales del protagonista.

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La segunda temporada cuenta con 8 episodios de unos 50 minutos y vuelve a estar creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los responsables de La casa de papel.

De qué trata Berlín y la dama del armiño

La nueva temporada se desarrolla en la ciudad española de Sevilla, donde Berlín y su banda preparan un operativo que aparenta tener como objetivo el robo de La dama del armiño, la célebre obra atribuida a Leonardo da Vinci. Sin embargo, detrás de esa maniobra existe un plan mucho más complejo relacionado con venganza, manipulación y chantajes.

Berlín y la dama del armiño, una continuación que presenta un nuevo golpe criminal marcado por el lujo.

La historia muestra nuevamente a Andrés de Fonollosa organizando un golpe imposible junto a sus colaboradores más cercanos. Pero como ya ocurría en la primera entrega, el mayor peligro no siempre proviene de la policía o de los rivales criminales, sino de las propias emociones del protagonista y de su necesidad constante de llevar cada situación al límite.

Uno de los ejes centrales de los nuevos capítulos es la aparición de Candela, una mujer sevillana que rápidamente se convierte en una figura clave dentro de la vida de Berlín. A partir de esa relación, la serie vuelve a trabajar el costado más romántico, impulsivo y autodestructivo del personaje.

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A diferencia de La casa de papel, donde predominaba un ritmo más frenético y dramático, Berlín mantiene un tono más elegante y relajado, apoyado en diálogos irónicos, tensión romántica y escenas estilizadas que remiten a clásicos del cine de robos.

¿Por qué cancelaron la tercera temporada?

Pese al éxito internacional que volvió a tener la serie tras el estreno de la segunda temporada, distintos medios españoles señalaron que Netflix no continuaría la historia con nuevos episodios. La razón principal estaría vinculada a la decisión de Pedro Alonso de cerrar definitivamente esta etapa del personaje.

El actor explicó en entrevistas recientes que el desgaste físico y emocional del rodaje, sumado a cuestiones personales, lo llevaron a sentir que era momento de terminar el ciclo de Berlín después de casi una década ligado al universo de La casa de papel.

Pedro Alonso decidió ponerle fin a su personaje y no habrá tercera temporada.

Aunque Netflix todavía no comunicó oficialmente una cancelación definitiva, la segunda temporada empezó a ser presentada por distintos medios como el cierre de la historia.

Cómo es el reparto de Berlín y la dama del armiño