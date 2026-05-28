Lee tu horóscopo diario del 28 de mayo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Escorpio despierta deseos intensos y fortalece tu magnetismo emocional. Te animas a expresar lo que sientes y vivir conexiones profundas con pasión y entrega.

Tauro : La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, intensifica el deseo y las emociones. El amor toma fuerza y aparecen encuentros apasionados que cambian tu manera de sentir.

Géminis : La Luna en Escorpio puede incomodarte emocionalmente y llevarte a replantear vínculos. Será importante hablar menos y sentir más para evitar malentendidos amorosos.

Cáncer : La Luna en Escorpio activa encuentros románticos y emociones intensas. Recuperas la ilusión y vuelves a confiar en el amor con una sensibilidad más profunda y sincera.

Leo : La Luna en Escorpio te conecta con deseos profundos y emociones verdaderas. Escuchar tus sentimientos será clave para mejorar relaciones y sanar tensiones afectivas.

Virgo : La Luna en Escorpio aumenta el deseo, la sensibilidad y las ganas de compartir afecto. Personas importantes te demuestran amor y aparecen respuestas emocionales positivas.

Libra : La Luna en Escorpio te impulsa a avanzar en romances y vínculos más sinceros. Cambian tus prioridades afectivas y aparecen oportunidades para disfrutar el amor intensamente.

Escorpio : La Luna en tu signo potencia tu magnetismo y fortalece tu seguridad emocional. Es un gran momento para conquistar, expresar deseos y vivir el amor con intensidad.

Sagitario : La Luna en Escorpio te lleva a reflexionar sobre relaciones y sentimientos pendientes. El amor necesita tiempo, profundidad y decisiones tomadas desde la sinceridad emocional.

Capricornio : La Luna en Escorpio fortalece vínculos sinceros y despierta deseos compartidos. Personas cercanas te brindan apoyo emocional y mayor confianza para amar libremente.

Acuario : La Luna en Escorpio puede generar tensiones o emociones difíciles de manejar. Escuchar lo que sientes y actuar con calma ayudará a mejorar tus relaciones afectivas.