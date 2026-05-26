Divertidos, intensos, impredecibles y expertos en captar atención: los famosos de Géminis parecen haber nacido para convertirse en tema de conversación. Ya sea arriba de un escenario, en una cancha, en Hollywood o en redes sociales, los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio comparten una energía magnética que los vuelve imposibles de ignorar.

El signo de los gemelos está asociado con la inteligencia rápida, la capacidad de comunicación y una personalidad cambiante que fascina tanto como desconcierta. Y cuando se mira la lista de celebridades geminianas, el patrón parece clarísimo.

Desde Franco Colapinto y Rodrigo De Paul hasta figuras internacionales como Angelina Jolie, Johnny Depp y Natalie Portman, todos parecen compartir el mismo combo explosivo: carisma, dualidad y una capacidad constante para reinventarse.

Cómo son los geminianos según la astrología

Representado por los gemelos, Géminis es considerado uno de los signos más complejos y fascinantes del zodíaco. Su principal característica es la versatilidad: pueden cambiar de opinión, de estilo, de proyecto o de estado de ánimo con enorme facilidad.

Son curiosos, inquietos y necesitan estímulo constante. Por eso suelen destacarse en profesiones donde la creatividad, la exposición y la comunicación son fundamentales.

También tienen fama de seductores naturales. Hablan bien, reaccionan rápido y saben exactamente cómo conectar con otros, algo que los vuelve especialmente fuertes en tiempos de redes sociales y viralidad.

Los famosos argentinos de Géminis que mejor representan al signo

Franco Colapinto

Nacido el 27 de mayo, el piloto argentino representa la versión más audaz y fresca de Géminis. Talentoso, espontáneo y muy activo en redes, genera fanatismo tanto por su carrera como por su personalidad relajada.

Franco Colapinto. Foto: Instagram francolapinto

Sergio Agüero

El Kun, nacido el 2 de junio, combina humor, simpatía y una enorme capacidad para reinventarse. Pasó del fútbol al streaming manteniendo intacto su carisma.

El Kun Agüero se dedica de lleno al mundo del stream y los videojuegos.

Rodrigo De Paul

Intenso, expresivo y siempre viral. El mediocampista nacido el 24 de mayo refleja el costado más apasionado y magnético del signo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto: Instagram @tinistoessel)

Jimena Barón

Auténtica, filosa y emocional. La cantante nacida el 24 de mayo representa la energía más explosiva y cambiante de Géminis.

Así crecieron los árboles que Jimena Barón plantó con las cenizas de su papá (Foto de Instagram de @jmena)

Lucía Galán

La integrante de Pimpinela, nacida el 23 de mayo, refleja la enorme capacidad comunicativa y expresiva típica del signo.

Lucía Galán contó cómo logra contactarse con los muertos: Se llama transcomunicación instrumental

Nicolás Vázquez

Nacido el 12 de junio, combina humor, sensibilidad y carisma, tres rasgos muy presentes entre los geminianos.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

Marixa Balli

Espontánea, divertida y dueña de frases virales constantes. Nacida el 5 de junio, encarna la faceta más descontracturada del signo.

Marixa Balli en el Multiteatro (Foto: Movilpress).

Marley

El conductor nacido el 1 de junio representa la versión más sociable y divertida de Géminis: improvisador, curioso y con facilidad para conectar con cualquiera.

Marley en el estreno de La Caja Azul (Foto: Movilpress).

Los famosos internacionales de Géminis que confirman el mito

Angelina Jolie

Camaleónica, intensa y magnética. Jolie pasó de estrella rebelde de Hollywood a activista internacional, mostrando la necesidad geminiana de transformarse constantemente.

Angelina Jolie Foto: AP

Johnny Depp

Uno de los máximos exponentes del espíritu mutable de Géminis. Su carrera está marcada por personajes extremos y una personalidad impredecible.

Johnny Depp, miembro del reparto de la próxima película "Ebenezer: A Christmas Carol", habla durante la presentación de Paramount Pictures en CinemaCon el jueves 16 de abril de 2026, en el Caesars Palace de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello) Por: Chris Pizzello/Invision/AP

Natalie Portman

La versión más intelectual del signo. Talentosa, analítica y multifacética, combina sensibilidad artística con una mente brillante.

ARCHIVO - Natalie Portman aparece en la sesión fotográfica de la película "Arco" en el 78º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 16 de mayo de 2025. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo) Por: Scott A Garfitt/Invision/AP

Kanye West

Polémico, creativo y completamente impredecible. La intensidad mental de Géminis aparece en él en su versión más extrema.

ARCHIVO - Kanye West, quien cambió su nombre a Ye en 2021, actuó en el Festival de Música y Artes de Coachella en Indio, California, el 20 de abril de 2019. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo) Por: Amy Harris/Invision/AP

El rasgo que todos parecen compartir

Más allá de sus profesiones o estilos de vida, hay algo que une a casi todos los famosos de Géminis: nunca pasan desapercibidos.

Son figuras que generan conversación constantemente, ya sea por su talento, sus declaraciones, sus cambios o sus relaciones.

Y en una época donde captar atención es uno de los bienes más valiosos, los geminianos parecen tener un don natural para dominar la escena.