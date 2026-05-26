A menos de una semana de haber reingresado a Gran Hermano Generación Dorada, Lola Tomaszeuski fue expulsada por brindar información del exterior. Además, Manuel Ibero quedó automáticamente en placa de nominados por hablar estrategias de juego con ella.

El pasado 25 de mayo, Lola abandonó la casa y Manuel, el participante con quien inició un intenso romance dentro del reality, no pudo contener la emoción y le hizo un pedido al oído.

El conmovedor pedido de Manuel a Lola tras ser expulsada de Gran Hermano (captura de Telefe)

Gran Hermano: qué le pidió Manuel a Lola tras ser expulsada del reality

“Te quiero. Esperame”, le dijo el jugador entre lágrimas. Lola, visiblemente angustiada, le respondió: “Tranqui, obvio… Y perdoname”.

“No, perdoname a mí”, contestó el ex de Zoe Bogach, completamente desconsolado.

Qué dijo Lola tras ser expulsada de Gran Hermano

Luego de conocer la decisión de Gran Hermano, Lola se mostró en shock frente a sus compañeros.

“Duró poquito. No lo puedo creer. Estoy en shock porque en ningún momento lo hice con intención”, expresó la participante segundos antes de abandonar la casa.

Además, hizo una autocrítica por lo ocurrido: “Soy una boluda. Me fui de boca. Es muy complicado”.