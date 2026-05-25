La casa de Gran Hermano volvió a sacudirse con polémica tras el ingreso masivo de exjugadores en busca de levantar el rating. Pero la estrategia no cayó bien entre todos los participantes, sobre todo por la cantidad de eliminados que regresaron con información fresca del afuera como Lola Tomaszeuski.

La joven reingresó con un objetivo claro: apostar fuerte a su relación con Manu Ibero. Sin embargo, la barilochense reconoció que tener datos del exterior le está jugando en contra y la puso en el centro de la tormenta, al punto que este domingo la subió a una placa junto a Andrea del Boca, Yipio y Brian Sarmiento.

Lola Tomaszeuski (Foto: captura Telefe)

Todo se desató cuando Gran Hermano detectó una charla entre Lola y Manuel Ibero en uno de los dormitorios. Según el “Big”, la participante intentó aconsejar y guiar a su compañero usando información del exterior, algo totalmente prohibido en el juego.

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“Lola intentó aconsejar y guiar en el juego a su compañero. La verdad, me apena que hayas subestimado mi poder de observación y de análisis. Yo no me dejo engañar”, sentenció Gran Hermano en un comunicado que dejó helados a todos los presentes. La jugadora intentó disfrazar datos del afuera como si fueran simples opiniones, pero el “Big” no le creyó sus excusas.

Foto: captura Telefe

Manuel Ibero también recibió una sanción directa por su rol en el conflicto. “Tampoco voy a tolerar la conducta de Manuel que permitió y hasta fomentó la ayuda suministrada por su compañera”, advirtió Gran Hermano.

Por eso, Manuel quedó automáticamente en la próxima placa de nominados y no podrá ser nominado por sus compañeros esta semana. Compartirá la placa con Andrea Del Boca, Yipio y Brian Sarmiento, todos señalados por hablar del afuera tras su ingreso.

La sanción para Lola fue la más dura: expulsión inmediata. “En tu caso, te bajo de la placa porque ya estás expulsada”, comunicó Gran Hermano antes de darle apenas unos segundos para despedirse.

La reacción fue instantánea: Manuel rompió en llanto y fue contenido por Andrea Del Boca, mientras el resto de los participantes miraba en silencio, sin poder creer lo que estaba pasando.

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