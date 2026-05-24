La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la polémica este domingo, después de que “El Supremo” aplicó una sanción Andrea del Boca y a otros tres participantes recién ingresados por hablar sobre el exterior, algo que está totalmente prohibido en el reality.

Durante la última emisión, Gran Hermano reunió a todos los jugadores en el living y, con tono serio, comunicó una decisión que sacudió a la casa: detectó conversaciones indebidas relacionadas con datos del afuera, aportados por los nuevos ingresos.

“Quienes ingresaron el miércoles pasado a mi casa sabían obviamente de antemano que toda la información obtenida afuera no debía ser transmitida”, arrancó la voz de Gran Hermano, visiblemente molesto por la situación.

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En ese sentido, l dueño de la casa fue tajante: “No voy a permitir que el juego se desvirtúe porque algunos jugadores desconocen cómo utilizar el poder de esta información. En estos días vi varias conversaciones en las cuales esta regla fue desobedecida y por supuesto habrá sanciones”.

Sin vueltas, Gran Hermano anunció los nombres de los sancionados: Lola, Andrea, Yipio y Brian. Todos ellos quedaron automáticamente nominados y ya forman parte de la próxima placa de eliminación. “A ustedes quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa. A esta altura no hace falta más advertencia, pero atención porque esto no termina acá”, lanzó el Big frente a toda la casa, dejando en claro que la paciencia se agotó.

Pero la sanción no terminó ahí. Gran Hermano también apuntó contra quienes intentaron obtener información del afuera, aunque no hayan sido quienes la transmitieron. “Les aclaro que el aislamiento no solo se rompe con quienes hablan, también con quienes pretenden obtener información y ha habido muchos comportamientos así, algo que tampoco se permite”, explicó la voz del reality.

Como consecuencia, toda la casa recibió una penalización que impactará directamente en el presupuesto semanal para las compras. “Les informo que para la compra de mañana contarán con un 50% del presupuesto y que además para la próxima compra semanal: si ganan obtendrán el 50%, si la pierden el 25%. Esta es mi decisión, espero no tener que volver a pronunciarme por este tema”, sentenció Gran Hermano.

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