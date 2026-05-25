Benjamín Vicuña rompió el silencio y se animó a contar cómo vive la distancia con sus hijos Amancio y Magnolia, en medio de los rumores sobre su relación con la China Suárez y el viaje de la actriz y Mauro Icardi a Japón.

El actor chileno fue consultado este domingo en Infama sobre cómo atraviesa estos días lejos de los nenes, que permanecen en Turquía mientras su mamá viaja con el futbolista del Galatasaray por Asia.

“Bueno, lo vivo con la tecnología. Me hablo con ellos todos los días”, reveló el actor. “Los extraño muchísimo, no te la voy a caretear. Son tiempos muy largos. Es una adaptación a una forma de comunicarme con ellos, pero obviamente es algo que me atraviesa”.

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Consultado sobre la distancia física con los chicos, que acompañan a la China Suárez en sus viajes y estadías junto al futbolista del Galatasaray, Vicuña fue tajante: “Son cosas que se manejan en privado, son mis hijos y son temas que manejamos con la familia”.

Finalmente, llevó tranquilidad sobre el reencuentro con los nenes y confirmó que falta poco para volver a verlos: “Ya están llegando prontito al país”, concluyó, en referencia a que Amancio y Magnolia se reencontrarían con él la semana próxima.

En medio de la batalla judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara, las declaraciones de la China Suárez volvieron a poner a Vicuña en el centro de la escena. La actriz declaró ante la Justicia turca que sus hijos “tratan a Mauro como un padre y lo consideran como tal”.

El cronista de Intrusos (América), Alejandro Castelo, le leyó en vivo el testimonio de su expareja. Vicuña, visiblemente incómodo, reaccionó con desconcierto: “¿Dijo eso? Bueno… son opiniones”, lanzó, sin querer profundizar en el tema.

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