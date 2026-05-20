Un nuevo capítulo se suma al conflictivo vínculo entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez. En las últimas horas, una fuerte versión comenzó a circular en las redes sociales y apunta directamente a la distancia entre el actor y los hijos que tiene con Eugenia: Magnolia y Amancio.

La información fue publicada por la panelista Naiara Vecchio, quien aseguró que el actor chileno lleva dos meses sin ver a los chicos: “Exclusivo. Es fake que Benjamín Vicuña denunció a China Suárez por impedimento de contacto”, comenzó diciendo desmintiendo los rumores judiciales que habían comenzado a circular.

Pero eso no fue todo. Luego agregó un dato explosivo sobre la interna familiar: “Los chicos tenían que estar en Buenos Aires. Se demoró otra vez su llegada para la próxima semana por el viaje de la China e Icardi a Japón”.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

Y cerró con una frase contundente que encendió todas las alarmas: “Hace 2 meses que los padres no ven a sus hijos”. Actualmente, Eugenia está instalada en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, mientras acompaña la carrera del futbolista. Allí vive junto a sus hijos Magnolia y Amancio —fruto de su relación con Vicuña— y también con Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré.

Naia Vecchio: “Exclusivo: es fake que Benjamín Vicuña denunció a China Suárez por impedimento de contacto, pero los chicos tenían que estar en Buenos Aires. Se demoró otra vez su llegada para la próxima semana por el viaje de la China e Icardi a Japón. Hace 2 meses que los padres no ven a sus hijos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA CHINA SUÁREZ APOSTÓ FUERTE CON UN NUEVO LOOK Y EN LAS REDES NO LA PERDONARON: “MÁS WANDA NARA QUE NUNCA”

Eugenia “la China” Suárez volvió a convertirse en tendencia luego de compartir en redes sociales su impactante cambio de look. La actriz se mostró con una tono mucho más claro y un peinado con mucho volumen, y esa apuesta le valió todo tipo de comparaciones con Wanda Nara.

Si bien muchos usuarios destacaron su belleza y celebraron el gran momento personal que atraviesa junto a Mauro Icardi, otros no tardaron en apuntar contra el parecido cada vez más evidente con Wanda. Las redes explotaron con comentarios filosos y comparaciones inevitables que rápidamente se viralizaron.

“Por fin soy Wandaaa”, “Más Wandanizada que nunca” y “Hola, soy Wanda”, fueron algunas de las frases que más se repitieron en la publicación de la actriz. Así, una vez más, el enfrentamiento mediático entre la China y Wanda volvió a instalarse entre los usuarios, que se dividieron entre quienes defendieron a la actriz y quienes remarcaron el supuesto parecido.

Foto: Captura de Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Lejos de responder a las críticas, la China eligió mantenerse en silencio y enfocarse en disfrutar de su presente sentimental junto a Icardi, quien recientemente festejó un nuevo campeonato con Galatasaray. Mientras tanto, ella continúa compartiendo imágenes de esta nueva etapa, decidida a no prestarle atención a las polémicas.