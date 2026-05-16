Mauro Icardi volvió a coronarse campeón con Galatasaray y vivió una noche cargada de emoción en Turquía. En medio de los festejos por la obtención de su cuarta copa con el club, el delantero estuvo acompañado por la China Suárez, quien bajó al campo de juego y formó parte de los homenajes y la ovación que recibió el futbolista.
Pero más allá de las imágenes románticas y de celebración, lo que realmente llamó la atención fue el extenso mensaje que Icardi publicó en su cuenta de Instagram, donde muchos hinchas interpretaron un tono de despedida. El delantero argentino compartió fotos y videos de la celebración junto a la actriz y escribió palabras profundamente emotivas sobre su historia en Turquía.
“Hace cuatro años llegué sin saber que la vida me estaba llevando hacia una de las historias más hermosas que iba a vivir jamás”, comenzó diciendo. Luego, el futbolista habló del vínculo que construyó con los fanáticos del Galatasaray y dejó frases que rápidamente generaron especulaciones sobre una posible salida del club.
“Türkiye será eso para mí. Un recuerdo imposible de borrar. Un amor que el tiempo no va a tocar jamás”, expresó y agregó: “Tal vez algún día las luces se apaguen, los partidos terminen y el tiempo pase. Pero hay amores que no conocen despedidas”.
Las palabras de Icardi, sumadas al tono nostálgico del texto, hicieron que muchos interpretaran el posteo como una especie de carta de despedida después de cuatro temporadas y cuatro campeonatos en el fútbol turco.
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LOS MENSAJES DE LA CHINA SUÁREZ A MAURO ICARDI TRAS LOS FESTEJOS CON EL GALATASARAY
Durante toda la celebración, la China Suárez estuvo junto al delantero en el estadio y apareció en gran parte del material que él compartió en redes sociales. En las imágenes se los vio abrazados, sonrientes y disfrutando de la consagración frente a miles de hinchas.
Además, la actriz reposteo parte del mensaje de Icardi en sus historias de Instagram y dejó frases que reflejaron su emoción por el cariño que recibe el jugador en Turquía. “Nunca vi un amor igual”, escribió sobre la relación entre los hinchas del Galatasaray y el futbolista argentino. Después agregó: “Te merecés todo este amor y más”.
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