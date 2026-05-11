La historia de amor entre Mauro Icardi y China Suárez sigue sumando capítulos y esta vez fue una publicación del delantero del Galatasaray la que explotó en Instagram.

Desde su cuenta oficial, el jugador compartió una foto de la actriz luciendo una diminuta microbikini negra mientras posaba al aire libre y acompañó la imagen con una frase cargada de romanticismo: “Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”.

El mensaje estuvo acompañado por emojis de enamorado y un trofeo, dejando en claro el gran momento sentimental que atraviesa junto a la ex Casi Ángeles.

China Suárez. Foto: @mauroicardi

La foto de la China Suárez que revolucionó Instagram

En la imagen que publicó Mauro Icardi, la China Suárez aparece posando descalza, con una bikini cavada negra y un look relajado pero sensual que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de la pareja.

Además, el futbolista etiquetó a la actriz en la historia y volvió a demostrar públicamente el orgullo y la admiración que siente por ella.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Como suele ocurrir cada vez que alguno de los dos comparte contenido juntos, las redes sociales estallaron con comentarios y repercusiones.