Kase.O vuelve a la Argentina. El referente indiscutido del hip hop en español confirmó su regreso al país para presentar Camisa de Fuerza, su último trabajo discográfico. El artista español se presentará el 7 de mayo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, en uno de los shows más esperados por los fanáticos del rap.

La nueva visita de Kase.O a la Argentina marcará un nuevo encuentro con su público luego de sus recordadas presentaciones en el país.

Entre ellas se destacan su paso por el Teatro Vorterix con Jazz Magnetism, su show en Groove con El Círculo, el recital en el Luna Park como parte de la gira mundial de ese álbum y su regreso para celebrar los 10 años de Jazz Magnetism.

Kase.O presenta Camisa de Fuerza

Camisa de Fuerza es una obra conceptual compuesta por 16 canciones, fruto de casi tres años de trabajo junto al productor Harto Rodríguez. El álbum también cuenta con la participación de destacados artistas de la escena urbana y del hip hop, entre ellos Violadores del Verso, Nach, Zatu, Evaristo, Al2 de El Aldeano y N-Wise.

En este nuevo disco, Kase.O recupera la esencia del hip hop clásico y la combina con sonidos contemporáneos para construir un universo atravesado por la reflexión, la crítica y la búsqueda de nuevas formas de expresión.

El álbum aborda temas como el juicio colectivo, la polarización, los límites impuestos y la libertad de expresión, conceptos que también tendrán un lugar central en la puesta en escena de su presentación en Buenos Aires.

Una nueva experiencia en vivo para los fanáticos del rap

El show del 7 de mayo de 2027 en el Movistar Arena reunirá los grandes clásicos que transformaron a Kase.O en una de las voces más influyentes del rap en español con las canciones de su nuevo álbum.

Con una estética oscura y reflexiva, el artista volverá a ponerse en la piel de Javier Ibarra para recorrer una nueva etapa de su carrera sin perder la identidad que lo convirtió en una figura fundamental del hip hop.

El regreso de Kase.O a Buenos Aires promete así una noche cargada de rap, poesía, crítica y una puesta en escena a la altura de uno de los máximos referentes del género en español.