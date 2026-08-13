Daniela Celis no se guardó nada al enterarse de que su expareja, Nick Sicaro, volvió a apostar al amor apenas dos meses después de su separación. El exparticipante Gran Hermano blanqueó su romance con Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio, y la noticia generó sorpresa.

Lejos de mostrarse indiferente, Daniela reaccionó con una contundente crítica hacia quien fuera su pareja. Consultada sobre el nuevo vínculo, la influencer fue tajante al explicar los motivos por los que, según su mirada, la relación entre ellos no prosperó: “No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado…”, lanzó Celis, dejando entrever que la falta de interés de Sicaro habría sido determinante para el final de la relación.

En una entrevista con el influencer Sebi Manzoni, Daniela fue todavía más contundente cuando le preguntaron si existía alguna posibilidad de que retomara la relación con su ex: “No, ni media chance, nada, cero”, expresó.

Foto: Captura de video de Instagram (@sebimanzoni)

Y no quedó ahí. Daniela reveló que tomó una drástica decisión después de la separación: “Lo tengo bloqueado de todos lados”, reconoció. Y agregó: “Escuché que se estuvo quejando de que lo dejé de seguir… bueno, lo bloqueo para que no hable más, ¿qué se queja?”.

Antes de cerrar el tema, Daniela dejó una declaración que rápidamente abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre qué ocurrió realmente entre ellos: “Ya van a saber por qué igual, porque todo sale a la luz, tarde o temprano. Yo no cuento nada, la vida se encarga de todo siempre”, concluyó.

¡Tremendo!

Daniela Celis: “No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado…”.

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NICK SICARO CONFIRMÓ SU ROMANCE CON LOLO POGGIO A DOS MESES DE SEPARARSE DE DANIELA CELIS: “ESTAMOS ENAMORADOS”

¡Se terminó el misterio! Nick Sicaro y Lolo Poggio confirmaron que están en pareja, a dos meses que el joven se separara de Daniela Celis, y sorprendieron a todos al blanquear su romance durante una emisión del programa de streaming Todo lo Contrario.

La flamante parejita fue protagonista de uno de los momentos más celebrados del programa de stream, donde finalmente respondieron la pregunta que todos querían escuchar: “¿Están enamorados?“.

La respuesta fue contundente: “Sí”, contestaron ambos, provocando la inmediata reacción de los integrantes del programa, que festejaron a los gritos la confirmación.

Foto: Captura de video de X (@eeemiliano)

Lolo fue quien se animó a contar un poco más sobre los comienzos del vínculo cuando se conocieron en Gran Hermano y sorprendió al revelar que Nick ya le había gustado durante el reality.

De esta manera, la flamante pareja dejó entrever que el vínculo no habría avanzado mientras estaban dentro del reality, sino que la historia tomó otro rumbo una vez que ambos estuvieron afuera.

La oficialización terminó convirtiéndose así en uno de los momentos más románticos del programa, con Nick Sicaro y Lolo Poggio confirmando públicamente una relación que hasta ahora había permanecido bajo reserva.