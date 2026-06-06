Daniela Celis festejó sus 30 años a lo grande: en vivo, rodeada de sus compañeros y con un beso que nadie esperaba —o que todos esperaban—.

La exparticipante de Gran Hermano accedió a besarse con Nick Sícaro durante el streaming #LaJugada, pero no sin antes dejar en claro las condiciones: él tendría que llevarla a cenar.

Nick aceptó sin dudar. El beso se dio, los compañeros lo presenciaron y las redes hicieron el resto. En cuestión de minutos el clip empezó a circular por todas las plataformas y los fanáticos de la pareja —que los venían siguiendo desde la casa— explotaron de emoción.

EL BESO QUE DANIELA CELIS NEGOCIÓ EN SU CUMPLEAÑOS

La dinámica lo dice todo: Daniela puso la condición, Nick la aceptó. Ella no regaló nada: cambió un beso por una cena. Y esa ecuación, lejos de restarle romanticismo al momento, le sumó personalidad. Pestañela siempre fue así adentro de la casa y afuera no cambió nada.

"La química entre Daniela y Nico era imposible de ignorar". Crédito: TELEFE

El cumpleaños número 30 de Daniela se convirtió en uno de los momentos más comentados del streaming argentino de la semana. La Jugada fue el escenario que eligió para celebrar, y la celebración tuvo nombre y apellido: Nick Sícaro, beso incluido y cena pendiente.

DANIELA CELIS Y NICK SÍCARO, LA PAREJA DE GH QUE SE CONFIRMA DE A POCO

Desde que salieron de Gran Hermano, la relación entre Daniela y Nick fue tema. Las apariciones juntos, los gestos y ese ida y vuelta que tenían dentro de la casa nunca terminaron de apagarse. El beso de La Jugada no fue una explosión repentina: fue la culminación de algo que venía cocinándose hace rato.

Ahora, con los 30 de Pestañela como excusa y una cena acordada como próximo capítulo, la historia entre los dos exparticipantes de GH tiene todos los ingredientes para seguir dando que hablar. La pregunta ya no es si hay algo: la pregunta es cuándo sale la foto de esa cena.