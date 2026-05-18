El vínculo entre Daniela Celis y Nick Sicaro sigue dando que hablar dentro y fuera de las redes sociales. En las últimas horas, la ex participante de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la escena luego de compartir un sugerente video junto al joven que busca regresar al reality de Telefe en la instancia de repechaje.

A través de sus historias de Instagram, Daniela publicó el clip que grabaron juntos para apoyar la campaña de Nick y pedir el voto del público. En las imágenes se lo puede ver al ex hermanito sin remera, mientras ella le escribe con maquillaje sobre el pecho la frase “Nick al 9009”, el número habilitado para las votaciones del programa.

EL VIDEO DE DANIELA CELIS Y NICK SICARO QUE GENERÓ POLÉMICA

El video no tardó en viralizarse y generó una catarata de reacciones entre los seguidores de Gran Hermano 2026, que rápidamente opinaron sobre la complicidad que mostraron frente a cámara. “¿Por qué nunca se dan un beso?”, preguntó una usuaria, mientras otros comentarios fueron más duros: “Esta tipa es una ridícula”, “Ya se dará cuenta que lo usa”, “Busquen un laburo honesto” y “¿No tienen vergüenza?”, escribieron algunos internautas.

CRÉDITO: Instagram

Más allá de las críticas, Nick Sicaro aprovechó la repercusión para pedir apoyo de cara al repechaje. “Hoy abren las votaciones para el repechaje y necesito tu voto de confianza para terminar lo que empecé. Gracias a todos los que me bancan y dan tanto cariño, ¡los amo! Ya saben qué hacer”, expresó el participante, que busca volver a la casa más famosa del país.