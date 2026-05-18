La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más explosivas este domingo 17 de mayo. Tras una semana marcada por tensiones, peleas y estrategias cruzadas, Danelik quedó eliminada del reality en un mano a mano decisivo contra Eduardo y su salida provocó un verdadero caos dentro de la casa.

Ni bien Santiago del Moro anunció el resultado, los participantes reaccionaron de manera totalmente opuesta y quedó más expuesta que nunca la fuerte división entre los grupos.

Gran Hermano: la eliminación de Danelik desató una guerra en la casa entre gritos, insultos y llanto (captura de Telefe)

Euforia, insultos y llanto tras la salida de Danelik

Mientras Danelik se despedía de sus compañeros, Luana Fernández explotó de felicidad: saltó arriba del sillón, gritó desaforada y celebró que el público sacara a la influencer tucumana, tal como había pedido días atrás frente a las cámaras.

La participante se abrazó eufórica con Emanuel, Yanina Zilli, Franco Zunino y Eduardo, dejando en claro que consideraron la eliminación como una victoria estratégica dentro del juego.

Del otro lado, la reacción fue completamente distinta. Cinzia rompió en llanto apenas escuchó el nombre de Danelik y no pudo ocultar su indignación.

“Qué injusto. Amiga, te amo. Volvé ya”, lanzó entre lágrimas, mientras veía cómo el otro grupo festejaba a los gritos.

Gran Hermano: la eliminación de Danelik desató una guerra en la casa entre gritos, insultos y llanto (captura de Telefe)

El feroz cruce dentro de la casa de Gran Hermano

La tensión escaló todavía más cuando Danelik comenzó a caminar por la pasarela rumbo a la puerta de salida. En medio de los festejos, Juanicar apuntó directamente contra Franco Zunino y lo responsabilizó por la eliminación.

Al mismo tiempo, Luana seguía celebrando desaforada y lanzó una frase picante frente a todos: “¡Yo no soy una panqueque!”.

Antes de abandonar definitivamente la casa, Danelik dejó un último mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Me voy contenta de no usar a las mujeres. Siempre con el poder femenino, las amo”.

Desde el estudio, Tamara Paganini le gritó con cariño: “¡Te amo, yegua!”, cerrando así una gala cargada de tensión, gritos y emociones cruzadas.