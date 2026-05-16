Yanina Zilli volvió a dar que hablar en Gran Hermano: Generación Dorada y esta vez no fue por una discusión ni una polémica declaración, sino por un baile súper sensual junto a Emanuel Di Gioia que encendió por completo la casa.

Tal como se pudo ver en La Noche de los Ex, la jugadora se animó a protagonizar una performance (en medio del juego Verdad o Consecuencia) cargada de seducción arriba del escenario. Vestida con un ajustado look negro y al ritmo de la música, Yanina desplegó toda su actitud mientras Emanuel permanecía acostado en el piso como parte de la provocadora puesta en escena.

Con movimientos intensos, miradas cómplices y mucha actitud, la participante revolucionó el estudio y dejó sin palabras tanto a los presentes como a los televidentes.

¡Noche hot en Gran Hermano: Generación Dorada!

Foto: Captura (Telefe)

Foto: Captura (Telefe)

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GRAN HERMANO SANCIONÓ DURAMENTE A CINZIA Y LA MANDÓ DIRECTAMENTE A PLACA: “ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO”

Una nueva polémica sacudió a Gran Hermano: Generación Dorada y esta vez la protagonista fue Cinzia Francischiello, quien recibió una durísima sanción tras incumplir una de las normas más sensibles del juego.

La advertencia llegó en plena gala y dejó a toda la casa en absoluto silencio. Con tono severo, el dueño de la casa explicó que la participante habría compartido información del exterior luego de su reingreso, algo completamente prohibido dentro del reality: “Todos ustedes saben que el aislamiento es una condición esencial de este juego, ¿verdad?”, comenzó diciendo el Big ante la mirada atenta de los jugadores.

Y siguió: “La incomunicación con el mundo exterior tiene como fin que lo que sucede puertas adentro no tenga ese riesgo de ser contaminado”.

Foto: Captura (Telefe)

Acto seguido, remarcó una de las reglas fundamentales de la competencia: “Es obvio que quien sale de la casa y vuelve a ingresar maneja información obtenida de afuera. Pero también ustedes saben que está terminantemente prohibido compartir esa información con el resto de los jugadores”.

“Quiero referirme particularmente a Cinzia. Desde tu vuelta a la casa te he llamado la atención en más de una oportunidad. Puedo comprender algún tipo de distracción. Pero si esta conducta se repite, a pesar de las reiteradas advertencias, ya dejan de ser meros descuidos o distracciones. Y eso no lo puedo permitir”, remarcó.

“Quiero referirme particularmente a Cinzia. Desde tu vuelta a la casa te he llamado la atención en más de una oportunidad. Puedo comprender algún tipo de distracción. Pero si esta conducta se repite, a pesar de las reiteradas advertencias, ya dejan de ser meros descuidos o distracciones”.

Finalmente llegó el castigo que alteró por completo el juego dentro de la casa: “Debido a estas desobediencias, he decidido aplicarte una sanción. Cinzia, te comunico que formás parte de esta placa de nominados”.

“Quiero decirte que estaré prestando atención, como siempre, a tu comportamiento. No quiero tener que aplicar medidas aún más severas”, cerró, tajante.

¡Qué momento!